Niko Vahtera

Poliisi kertoo, että HKScanin Forssan sikakuljetuksesta noussut kohu ei johda esitutkintaan. Poliisin esiselvityksessä selvisi, että eläinkuljetuksessa tai eläinten siirrossa tuotantotiloihin ei ole tapahtunut eläinten kaltoinkohtelua, eikä poliisin näin ollen ole syytä epäillä rikosta.

– Asian tutkinta poliisissa päättyy tähän, poliisin tiedotteessa todetaan.

Hämeen poliisille on sen sijaan tehty rikosilmoitus kunnianloukkauksesta koskien tuotantoeläinten kohteluun liittyvää Facebook-päivitystä. Poliisi on käynyt asiasta neuvottelun syyttäjän kanssa ja tämän asian osalta on päädytty suorittamaan esitutkinta nimikkeellä törkeä kunnianloukkaus. Tässä kohtaa poliisi ei tiedota enempää.

Tilanne alkoi kehkeytyä viime viikolla, kun koiralenkillä ollut nainen kertoi julkisessa Facebook-päivityksessään nähneensä, miten sikoja siirrettiin kuljetusautosta tuotantotiloihin. Yle kertoi, että naisen mukaan sikoja mäiskittiin, ja hän kuuli kuljettajan karjunnan sekä sikojen huutoa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Päivitys meni niin sanotusti viraaliksi, ja sitä jaettiin tuhansia kertoja.

Pian tapahtuneen jälkeen HKScan kertoi selvittävänsä tapauksen tarkasti. Forssan sikojen purkutilanteesta oli valvontakameran kuvaa, joka yhtiön omien asiantuntijoiden ja Eviran Forssan yksikön tarkastuseläinlääkärin mukaan todisti, että purkutilanteessa kaikki on sujunut asianmukaisesti.

Lisäksi HKScan julkaisi Twitterissä valvontavideon kuvaa Forssasta, jonka perusteella siat kulkevat rauhallisesti tuotantotiloihin.