Helsingin ex-poliisikomentaja kiistää tahalliset laittomuudet — "Komentoketjuun pitää voida luottaa ja siihen minä luottaisin edelleenkin"

Rebekka Härkönen

Helsinki

Helsingin poliisilaitoksen entinen päällikkö Jukka Riikonen sanoo, ettei tiennyt laitoksen huumeyksikön tietolähderekisterin olemassaolosta ennen vuotta 2013.

– Minulle on vasta tutkinnan myötä selvinnyt, että meillä on ollut rekisteri ja siellä on henkilöitä ja ne on sieltä poistettu, eläkkeellä oleva entinen poliisikomentaja Riikonen kertoi torstaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Riikonen pitää kohtuuttomana, että Suomen suurimman poliisiyksikön johtajan pitäisi tietää jokaisesta yksityiskohdasta laitoksessa. Riikonen sanoo, että ainoa tapa johtaa 1700 hengen yksikköä on vastuuttaminen.

– Komentoketjuun pitää voida luottaa ja siihen minä luottaisin edelleenkin, Riikonen jyrähtää.

– Olen edelleen sitä mieltä, että Helsingin poliisilaitoksella ei ole tahallaan rikottu tietolähdetoimintaan liittyviä sääntöjä vaan joukkoni ovat toimineet asiassa parhaan kykynsä mukaan.

Riikonen sanoo olleensa tietoinen tietolähdetoimintaa koskevien sääntöjen tulkinnanvaraisuudesta. Tästä syystä hän kertoo ilmoittaneensa, ettei Helsingin poliisilaitos sitoudu tietolähteiden järjestelmälliseen rekisteröintiin.

– Missään vaiheessa tietooni ei tullut, että tietolähdetoiminnassa olisi epäilty jotakin lainvastaista, Riikonen sanoo.

– Oli laillisuusvalvonnan tehtävä valvoa, että talossa asiat hoidetaan määräysten ja lain mukaan. Jos laillisuusvalvonta olisi kertonut minulle, ettei näin tapahdu, olisin tietenkin puuttunut asiaan.

Riikonen kiistää, että hänen johtamansa laitos olisi kieltäytynyt noudattamasta määräyksiä. Hänen mukaansa laitos jäi odottamaan täsmentäviä ohjeita monimutkaiseen ja vaikeaan asiaan.

Riikonen kuvailee asioiden aikajärjestyksen muistamista hankalaksi, koska hän joutui rikoksesta epäillyksi oltuaan jo neljä vuotta eläkkeellä. Helsingin poliisilaitosta johtaessaan hän ei kertomansa mukaan ollut eikä voinut olla tietoinen monista tietolähdetoimintaan liittyvistä yksityiskohdista.

– Nyt kun olen eläkkeellä tähän asiaan tutustunut yksityiskohtaisesti, olen huomannut, että siellä on hyvinkin paljon tulkinnanvaraisuuksia. Samalla minulle on selvinnyt, että tämä ongelmatiikka oli koko ajan myös ylimmän poliisihallinnon tiedossa.

– On oikeuden tehtävä arvioida, meneteltiinkö asiassa sitten lainvastaisesti vai ei.

Riikonen pitää järjettömänä asetelmaa, että hän olisi tahallisesti jättänyt puuttumatta yhteen epäkohtaan, vaikka uransa aikana antoi huomautuksia tai vei esitutkintaan "lukemattomia" muita alaistensa tekemisiä.

– Oli laillisuusvalvonnan tehtävä huolehtia siitä, että meillä toimitaan kaikkien lakien ja määräysten mukaan.

Kun tieto Helsingin huumepoliisin ja keskusrikospoliisin välisestä "kismasta" tuli Riikosen korviin, hän kertoo ryhtyneensä heti selvittämään asiaa.

– Kutsuin kokouksen koolle ja KRP:n johdon paikalle. Kun sieltä ei paikalle tultu, käskin apulaispoliisipäällikön jatkamaan asian slevittelyä yhteistyössä KRP:n kanssa, Riikonen muistelee.

– Kokouksen tarkoitus oli poistaa epäselvyydet välittömästi, jotta asiat saadaan kulkemaan. Riikonen painottaa, että nimenomaan vaati alaisiaan pitämään hyvät välit Keskusrikospoliisiin.

Riikonen kiistää syyllistyneensä rikoksiin.

Syyttäjä vaatii Jukka Riikoselle ja seitsemälle muulle entiselle ja nykyiselle poliisimiehelle neljän kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta tai ankaria sakkoja virkarikoksesta. Syyttäjän mukaan pääasiassa ylimpään poliisijohtoon kuuluvat syytetyt jättivät valvomatta ja puuttumatta Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnan ongelmiin.

Syytettyjen joukossa on huumeyksikköä johtanut Jari Aarnio, jonka toiminnan ympärille virkarikosvyyhti kietoutuu.