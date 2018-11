LUT testaa Olkiluoto 3:n turvallisuusjärjestelmää

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) selvittää Olkiluoto 3:n turvallisuuskysymyksiä. Ydinvoimalaitos on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden aikana.

Parhaillaan on käynnissä laitoksen käyttöönottotestit. Yli vuoden jatkuneessa testauksessa yhden reaktorin putkilinjastoista on havaittu värähtelevän tavoitearvoja enemmän. Reaktorin lähellä aiotaan nyt asentaa värähtelyä vaimentava järjestelmä, jonka turvallisuuden varmistaminen on LUT:n asiantuntijoiden tehtävä.

– Tämä on merkittävä turvallisuusseikka, joka pitää ratkaista ennen voimalaitoksen käynnistystä, ydinvoimatekniikan mallinnuksen professori Juhani Hyvärinen sanoo LUT:n tiedotteessa.

LUT sai toimeksiannon laitoksen toimittajalta, Arevalta. Työlle on aikaa kuluvan vuoden loppuun saakka.

– Värähtelyä vaimentavat järjestelmät ovat voimalaitoksissa ja teollisissa prosesseissa yleisiä. Tässä on kuitenkin kyseessä hyvin lähelle ydinreaktoria sijoittuva järjestelmä, mikä tekee siitä ainutlaatuisen, Hyvärinen selvittää toimeksiantoa.

LUT on ollut mukana Olkiluoto 3:n rakentamisessa jo alusta saakka.

Se on selvittänyt Säteilyturvakeskuksen pyynnöstä testausta sydänsiepparille. Sieppariksi kutsutaan laitetta, joka pystyy ottamaan kiinni ja jäähdyttämään reaktorin sydämen materiaalia mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Lisäksi LUT on toimittanut turvallisuusjärjestelmään liittyvää tietoa tehtaan rakennuttajalle ja tulevalle operaattorille, Teollisuuden Voimalle.