Tutkimus paljastaa, miten saat toiselta rehellisemmän vastauksen: "Aidon katsekontaktin on osoitettu vähentävän epärehellisyyttä"

Niko Vahtera

Ihmisen katseella on kumma vaikutus. Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan katsekontakti voi saada ihmiset käyttäytymään rehellisemmin.

Katsekontaktin vaikutusta valehtelemiseen selvitettiin vuorovaikutteisessa koetilanteessa. Kokeeseen osallistujat pelasivat tietokoneella yksinkertaista valehtelupeliä.

Pelikierrosten alussa osallistujille esitettiin älyikkunan kautta vastapelaajan kasvot, minkä jälkeen osallistujat tekivät siirtonsa pelissä. Kierroksesta riippuen vastapelaaja katsoi joko suoraan osallistujaa silmiin tai alaspäin omaan tietokoneruutuunsa. Tulokset osoittivat, että pelikierroksilla, joilla vastapelaaja oli katsonut suoraan kohti, osallistujat valehtelivat vähemmän.

Toisen ihmisen katseen vaikutusta epärehellisyyteen on testattu aiemminkin, mutta vain kuvilla. Aiemmissa tutkimuksissa kohti katsovia silmiä esittävien kuvien on osoitettu vähentävän muun muassa juomien maksamatta jättämistä kahvihuoneessa ja pyörävarkauksia.

– Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa kuvien sijaan aidon katsekontaktin on osoitettu vähentävän epärehellisyyttä, ja myös ensimmäinen tutkimus, jossa on tarkasteltu nimenomaan katseen vaikutusta valehtelemiseen, toteaa väitöskirjatutkija Jonne Hietanen yliopiston tiedotteessa.

Sen lisäksi, että vanhemmat saattavat saada katsekontaktilla lapset kertomaan keksien mystisestä katoamisesta totuudenmukaisemmin taikka työtoveri paljastaa, että myöhästymisen syy ei aina olekaan ruuhka vaan torkkunappi, on tutkijoiden mukaan nyt saaduilla tuloksilla vaikutusta myös poliisikuulustelujen kannalta.

Hietanen kuitenkin painottaa, että tulosten yleistämisessä muihin tilanteisiin pitää olla varovainen, koska ilmiötä tarkasteltiin laboratorio-olosuhteissa.