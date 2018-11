Hallituspuolueiden sote-ekspertit: Korjailtu ja entistä ehompi sote kantaa vuosikymmenien päähän

Anita Simola

Viilattu, mutta entistä parempi.

Näin luonnehtivat hallituspuolueiden sote-asiantuntijat keskiviikkona paketoitua sotea.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai vihdoin valmiiksi sote-palveluiden uudistukseen liittyvät mietintöluonnokset maakuntauudistuksesta, valinnanvapauslainsäädännöstä sekä tuottajalakiesityksestä.

Valiokunnan jäsen, Tehyn entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola (kok) pitää tärkeänä sitä, että valinnanvapauden elementit säilyvät uusissa mietinnöissä.

– Vaikka valiokunnassa äänestettiin monista pykälistä, niin silti perusasetelma säilyy.

Valiokunnan jäsen, Tehyn entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola

Parempaa tietosuojaa

Valiokuntakäsittelyssä mietintöihin tuli tukku lisäyksiä.

Laitinen-Pesola nostaa esille tietosuojan.

– Sitä tarkennettiin ja nyt se on asiakkaan kannalta parempi. Hänen oikeusturvansa ja tietosuojansa paranee.

Valinnanvapaus säilyy pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa ja soveltuvin osin erikoissairaanhoidossa.

– Tämä on niin kuin pitääkin. Tarkoitushan on, että perustasolla asiakas pääsee tarvittaessa nykyistä nopeammin hoitoon ja kuka tahansa voi valita, missä häntä hoidetaan.

Hän jatkaa, että erikoissairaanhoidossa valinnanvapaus toteutuu vain tietyin osin, niin kuin on linjattu.

– Emme romuta näin nykyistä hyvin toimivaa järjestelmää.

Kerman kuorijat jaolla?

Opposition mukaan sote-paketti on edelleen vaillinainen. Muun muassa vasemmistoliitto katsoo, että paketti johtaa asiakkaan yli- tai alihoitamiseen ja kermat kuorijat keskittyvät kaupunkeihin. Toteutuessaan malli lisäisi palveluita suurissa kaupungeissa, mutta vähentäisi niitä harvaan asutuilla alueilla.

Laitinen-Pesola sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkinen (kesk) ihmettelevät opposition ryöpytystä siitä, että haja-asutusalueet jäisivät oman onnensa nojaan.

– Kannattaa miettiä sitä, että uudistusta ei tehdä nykypäivän rakenteisiin, vaan katsomme paljon pidemmälle. Jatkossa, jos reuna-alueille ei välttämättä ole omaa sote-keskusta, niin sinne voidaan viedä palvelut vaikkapa terveysbussilla.

Asiakassetelit käyttöön

Heikkinen jatkaa ,ettei valinnanvapaus tarkoita vain isojen sote-keskusten tarjontaa, vaan se tarkoittaa myös asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia.

– Tämä unohtuu usein keskusteluista. Asiakassetelin kautta haja-asutusalueilla asuvat fysioterapeutit, sairaanhoitajat ja muut ammattilaiset voivat tarjota palvelujaan suoraan ikäihmisten koteihin. Varttuneen väen ei tarvitse lähteä kaupunkiin asti hakemaan palveluja.

Oppositio kantaa myös huolta rahoituksesta. Sen mukaan rahoitukselliset ongelmat eivät ole poistuneet mihinkään.

Hallituksen sote-asiantuntijat kummastelevat väitteitä.

– Maakunnille vahvistetaan nyt lisärahoitus valtiolta ja varsinkin kriisitilanteissa. En näe, että tässä viilatussa paketissa olisi enää päälle kaatuva ongelmia, Laitinen-Pesola toteaa.

Mallia ei ole olemassa

Heikkinen nostaa esille notifikaation eli sote-ratkaisun alistamisen EU:n komissiolle.

– Lopputulos on, että sotea ei tarvitse notifioida. Asiantuntijoiden vankka arvio on, että prosessi olisi turha. Onhan kyse mallista, jota ei vielä ole edes olemassa.

Uutta on se, että asiakassuunnitelmat eivät ole enää juridisesti sitovia, vaikka niin luki alkuperäisessä esityksessä. Muutos tehtiin, koska juridisesta sitovuudesta olisi seurannut byrokratiaa valtava määrä.

Asiakassuunnitelmat tehdään osana valinnanvapautta.

– Suunnitelmat mahdollistavat sen, että maakunnan sote-ammattilaiset voivat hallinnoida ja koota asiakkaan tarvitsemia palveluja tehokkaasti. Nyt voi käydä niin, että kokonaiskuvaa ei ole kenelläkään. Asiakassuunnitelma mahdollistaa sen, että ammattilaisten yhteistyöllä hoito sujuu.

Asiakassuunnitelma tehdään niille, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti palveluja.

– Jos asiakkaalla on yksi selkeä perussairaus, hän ei tarvitse laaja-alaista suunnitelmaa, vaan hän pärjää perushoitosuunnitelmalla. Laajempi asiakassuunnitelma tehdään, jos kyse on henkilöstä, jolla on monia sairauksia tai hoivan tarvetta.

Heikkinen pohtii, että oppositio joko tahallaan tai tahtomattaan haluaa unohtaa syy, miksi sotea tehdään.

– Tämä ei ole säästölaki, vaan palvelujen uudistamislaki. Sillä halutaan saada painopiste lähipalveluille ja peruspalveluille. Niitä tehostetaan, jotta erikoissairaanhoitoa ei tarvittaisi enemmän.

Säästöjä pitää tarkastella pitkällä aikavälillä. Fokus on vuodessa 2030. Meillä on oltava sellaiset rakenteet, että ne kestävät vuosikymmenten päähän.