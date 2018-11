RKP:n vaihtoehtobudjetti panostaisi lapsiin ja koulutukseen – näin se rahoitettaisiin

Elina Melamies

Suomen ruotsalainen kansanpuolue RKP panostaisi lapsiin ja koulutukseen huomattavasti hallitusta enemmän. Puolue julkaisi vaihtoehtobudjettinsa keskiviikkona.

– Meille on tärkeää, että Suomi on maailman lapsiystävällisin maa. Siksi meidän panostuksemme lapsiin, kouluun ja koulutukseen ovat huomattavasti suurempia kuin hallituksen, puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

– Perhevapaauudistuksella haluamme pidentää ansiosidonnaisen perhevapaan kestoa 18 kuukauteen. Panostamme suuresti myös varhaiskasvatukseen, sekä laadullisesti että tarjoamalla kaikille yli kolmevuotiaille lapsille neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. Vaihtoehtobudjetissamme korotamme selkeästi koulujen ja korkeakoulujen rahoitusta verrattuna hallituksen linjauksiin, Henriksson kertoo.

Rkp:n vaihtoehtoisessa budjetissa tavoitteena on myös hallituksen tavoitetta korkeampi työllisyysaste. Rkp tavoittelisi yli 75 prosentin työllisyysastetta, kun hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin.

Rkp myös luettelee toimenpiteitä, joilla sairauspoissaoloja työpaikoilla saataisiin vähennettyä viidellä prosentilla.

– Satsaukset parempaan työhyvinvointiin ovat tärkeitä yksilölle mutta myös koko kansantaloudelle. Mielenterveys on joutunut paitsioon sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa. Rkp haluaa, että Suomessa tehdään kansallinen mielenterveysohjelma, ryhmäpuheenjohtaja Thomas Blomqvist sanoo.

Vaihtoehtobudjetissa kiinnitetään huomiota myös ilmastokysymyksiin.

– Sähköautoihin siirtymisen tulee tapahtua nopeammin. Kestävä tulevaisuus edellyttää selkeää politiikkaa, joka kannustaa ekologisiin valintoihin ja kestävään elämäntapaan ja tuotantoon, Anna-Maja Henriksson sanoo.

Rkp haluaisi muutoksia myös verotukseen.

Veromallin mukaan työn verotusta alennetaan, jotta palkansaajille jää enemmän käteen. Samalla kulutusverotusta korotetaan maltillisesti.

– Mallimme luo parempia edellytyksiä yrittäjyydelle ja lisää työllisyyttä. Mallimme on myös sosiaalisesti oikeudenmukainen. Eduskunnan sisäisen tietopalvelun tekemä vaikutusarviointi osoittaa, että mallilla olisi positiivisia vaikutuksia kaikissa ihmisryhmissä. Suurimmat voittajat olisivat kuitenkin yksinhuoltajaperheet ja opiskelijat. Myös pienillä eläkkeillä eläviin vanhuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota, Blomqvist sanoo.

Rkp esittää että perheyrityksissä tapahtuvat sukupolvenvaihdokset vapautetaan perintö- ja lahjaverosta, jotta liiketoiminnan jatkumiselle oli paremmat edellytykset.

Pienituloisia eläkeläisiä rkp muistaisi korottamalla takuueläkettä 10 euroa hallituksen ehdotusta enemmän. Puolue myös poistaisi kansaneläkeindeksin jäädytyksen.

Henrikssonin ja Blomqvistin mukaan vaihtoehtobudjettia kannattaa lukea myös tasa-arvonäkökulmasta.

– Ehdotamme konkreettisia toimia, jotka hallitus on laiminlyönyt. Taloudelliset satsaukset turvakoteihin ja raiskauskriisikeskuksiin tuovat merkittäviä parannuksia uhrien auttamiseen. Turvapaikanhakijoille annettava äitiyspakkaus on keino pitää huolta kaikista lapsista Suomessa, mikä on meille tärkeää.

Rkp rahoittaisi panostukset muun muassa vähentämällä sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelumäärärahoja 145 miljoonalla eurolla.

– Mielestämme tehoton energiaverotuki energiaintensiivisille yrityksille ja päästökaupan kustannusten kompensaatiotuki tulisi poistaa. Tuet pitäisi kohdistaa kestävämpiin investointeihin läpinäkyvällä tavalla. Samalla 140 miljoonaa euroa, jonka hallitus on varannut kehitysyhteistyön lainoihin ja finanssisijoituksiin, tulisi käyttää varsinaiseen kehitysyhteistyöhön, vaihtoehtobudjetissa todetaan.

Puolue myös poistaisi ensi vuoden autoveron alentamisen, mikä lisäisi valtion tuloja arviolta 65 miljoonalla eurolla. Myös yritystukia karsittaisiin: ensimmäinen askel tehtäisiin luopumalla tiettyjen ajoneuvojen verovähennyksistä. Tämä tarkoittaa runsaan 60 miljoonan euron lisätuloja.

Työterveyden parantaminen laajoilla toimilla tuottaa rkp:n mukaan myös 170 miljoonan euron säästöt. Rkp myös poistaisi ensiasunnon oston verovapauden.

– Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen jakamaton varaus on 107 miljoonaa euroa. Meillä on varaa puolittaa jakamaton varaus varsinaisen talousarvion menojen rahoittamiseksi, vaihtoehtobudjetissa sanotaan.