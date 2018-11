Anita Simola

Mediassa on harvoin päivää, jolloin ei päiviteltäisi taksiuudistusta. Milloin taksi on ajanut naapuripitäjään, milloin taksin mittari on pyörinyt kuin hedelmäpeli nostaen taksat huippuunsa.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ennakkotiedot laajasta seurantakyselystä kertovat päinvastaista. Taksiuudistukseen ollaankin tyytyväisiä.

Kansalaisille tehdyn kyselyn mukaan lähes 90 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä taksipalvelun laatuun kokonaisuutena. Liikennepalvelulaki on ollut voimassa viime kesästä, noin neljä kuukautta. Lain tuomat muutokset taksialalle tunnettiin hyvin, erityisesti taksia usein käyttäneiden joukossa.

Mielipiteet taksimarkkinoiden vapautumiseen jakautuivat vastaajien kesken tasaisesti. Kolmanneksen mielestä uudistus oli hyvä, kolmanneksen mielestä ei ja kolmannes suhtautui uudistukseen neutraalisti.

Entä taksien saatavuus?

Kysely kertoo, että taksien saatavuutta kolme neljästä piti hyvänä.

Selvitys todistaa, että hintatasoa pidetään kohtuullisena, mutta ylilyönnit vaikuttavat koko alan maineeseen. Olemmehan saaneet lukea tarinoita, joissa kyyti vaikkapa Helsingin keskustasta läheiseen Lauttasaareen on ponnahtanut 80 euron paremmalle puolelle.

Kyselyn mukaan vastaajat kokivat taksien turvallisuuden tason hyväksi. Jopa 85 prosenttia vastaajista katsoi, että taso on säilynyt myös lakimuutoksen jälkeen.

Pääkaupunkiseudulla kuitenkin viidennes koki turvallisuuden heikentyneen. Tämä johtui muun muassa siitä, että matkustajat pelkäävät hinnalla huijaamista.

Trafi kartoitti kyselytutkimuksilla eri ryhmien kokemuksia liikennepalvelulain tuomista muutoksista. Kyselyt on tehty lain voimaantulon jälkeen elo-syyskuussa.

Ensimmäisenä valmistuivat ennakkotiedot kansalaisten vastauksista. Erityisryhmien mielipiteitä kartoitettiin vielä tarkemmin omalla kyselyllä. Varsinaiset, analysoidut tulokset valmistuvat loppuvuodesta ja ne julkaistaan kootusti, virastosta luvataan.

Kansalaiskyselyyn haastateltiin 800 taksinkäyttäjää.