Weberiä komission johtoon kannattava Sari Essayah on saanut kuulla valinnastaan: "On ollut niitä, jotka sanovat, että miksei Alex kelpaa"

Avoin tuki saksalaiselle Manfred Weberille ei ole jäänyt muilta huomioimatta.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah (kd) kertoo saaneensa palautetta siitä, että hän asettui kannattamaan Alexander Stubbin vastaehdokasta EPP:n kärkiehdokkaaksi komission johtoon.

– On tullut kiitosta, mutta totta kai on ollut niitä, jotka sanovat, että miksei Alex kelpaa, Essayah sanoo.

Euroopan kansanpuolueen EPP:n kärkiehdokas komission puheenjohtajaksi on määrä valita tällä viikolla Helsingin messukeskuksessa pidettävässä kongressissa.

Varsinainen valinta tehdään torstaina, mutta itse kongressi alkoi keskiviikkona. Aamupäivällä kokousvieraita oli jo valunut paikalle eri puolilta Eurooppaa, ja käytävältä tavattu Essayah käveli vastaan Weberin pinssi yllään.

Essayah kertoo, suurin syy Weberin tukemiseen oli se, että Weber on kristillisdemokraatti, kuten hänkin. Weber on myös ennakkosuosikki, koska häntä on julkisesti ilmoittanut kannattavansa moni eurooppalainen johtaja.

Lopullisesti valinnan päättää 734 äänioikeutettua suljetussa lippuäänestyksessä.

– Jos maadelegaatiot äänestävät kuten ovat kertoneet äänestävänsä, niin kyllähän se Weberin hyödyksi näyttäisi menevän, Essayah arvioi.

Hänen mukaansa Stubb on kuitenkin tehnyt kampanjallaan kunniaa sekä itselleen että EPP:lle.

– Tulee kumpi tahansa toiseksi, niin voi sanoa, että hopea ei ole häpeä.

EPP on perinteisesti ollut suurin ryhmä Euroopan parlamentissa. Tämän vuoksi ryhmän asettama kärkiehdokas on vahvoilla lopullisessa valinnassa ensi kevään europarlamenttivaalien jälkeen, kunhan ryhmän asema säilyy suurimpana.

Suomesta EPP:hen kuuluvat kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Kärkiehdokasjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2014 ensimmäisen kerran, ja yhtä kauan kun se on ollut käytössä, on sitä myös kritisoitu.

Essayah tunnistaa kritiikin, mutta hän kannattaa silti käytäntöä.

– Niin kauan kun ei parempaakaan järjestelmää ole, niin tällä mennään.