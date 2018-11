Yle Satakunta: Ompelukoneen neuloja elintarvikkeisiin työntänyt mies on saatu kiinni

Lokakuussa kahdesta merikarvialaisesta ruokakaupasta ostetuista ruokatarvikkeista löytyi ompelukoneen neuloja. Yle Satakunnan mukaan teosta epäilty mies on pidätetty. Hän on syntynyt 1950-luvulla. Ylen haastatteleman komisario Jouni Uusitalo mukaan poliisi otti miehen kiinni eilen maanantaina. Merikarvialla asuva epäilty on ollut kuulusteluissa tänään vaitonainen, eikä ole tunnustanut tekoa.

Tapauksen rikosnimike on törkeän pahoinpitelyn yritys.