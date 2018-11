Sairaanhoitopiirijohtaja Aki Lindén palkittiin Folktingetin ansiomitalilla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén on palkittu Folktingetin ansiomitalilla työstään ruotsin kielen hyväksi. Perusteluissa mainittiin, että Lindénin myönteinen asenne ja työ ruotsin kielen hyväksi sairaanhoitopiirinsä alueella ovat muodostaneet yhden ruotsin kielen asemaa vahvistavista kulmakivistä. Hän on myös ollut mukana tekemässä ensimmäistä kansalliskielistrategiaa.

– Minulle on suuri kunnia saada tämä mitali. Vaikka olemme HUSissa työskennelleet aktiivisesti ruotsin kielen hyväksi, meillä on silti parannettavaa, jotta potilaat saavat hoitoa ja palveluja myös ruotsiksi. Äidinkielen avulla ihminen kommunikoi läheistensä ja itseään ympäröivän yhteisön kanssa. Sairastuessamme on erittäin tärkeää, että ymmärrämme meille suunnatun viestinnän sisällön oikein ja pystymme itse kommunikoimaan niin, että tulemme ymmärretyiksi, Aki Lindén sanoo tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lindén on itse ollut tulkkina ruotsinkieliselle äidilleen tilanteessa, jossa hänen mukaansa väärinkäsityksiä olisi ilman tulkkausta syntynyt.

Folktinget jakaa ansiomitalin vuosittain ihmisille, jotka ovat tehneet merkittävää työtä ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin aseman turvaamiseksi Suomessa.