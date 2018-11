Taas jännitetään, kuinka maakunta- ja sote-uudistuksen käy: Mietintöluonnoksia yritetään valmiiksi keskiviikkona

sotesotku

Totuus on, että porvarien luoma sote, on vain suuri huijaus, jolla kansalaisten sekä valtion verorahat kierrätetään suur-sijoittajien ja pääomajobbarien taskuihin. On vale, että kansalainen pääsee halvemmalla, yksityis sektori pitää huolen, että raha virtaa heille, tämä vallinnan vapaus on vain tyhmien jallittamista, ja niiden, jotka eivät ymmärrä totuutta. Toinen totuus on, että tämä hallitus on kiero, eikä totuudesta ole tietoakaan, nyt kansaa viedään, kun pässiä teuraaksi.

