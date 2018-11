50 000 yritystä tarvitsee kohta uuden omistajan

Virpi Niemistö

Yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos on edessä lähes 50 000 suomalaisyrityksessä seuraavan vuosikymmenen aikana.

Tämä käy ilmi vuoden 2018 omistajanvaihdosbarometristä, johon Lännen Media pääsi tutustumaan etukäteen.

– Yli 55-vuotiaista yrittäjistä 46 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuolisille, kertoo dosentti ja barometrin tehneen Seinäjoen ammattikorkeakoulun vararehtori Elina Varamäki.

Hän tähdentää, että barometrin 46 prosenttia tarkoittaa koko yrittäjäkuntaan suhteutettuna yhteensä 34 000 yritystä, jotka tulevat myyntiin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Yhä useampi yrittäjä on barometrin mukaan ehtinyt jo saada positiivisia kokemuksia yrityskaupoista. Neljä viidestä oli tyytyväinen tekemäänsä kauppaan.

– Tulokset osoittavat, että pitkäjänteinen työ omistajanvaihdosten edistämiseksi on kantanut hedelmää. Myös yrittäjyyskulttuurin ja asenteiden muutos on vaikuttanut. Yritys- ja liiketoimintakaupoista on tullut normaali tapa ryhtyä yrittäjäksi ja kasvattaa bisnestä. Toki hyvä taloussuhdannekin on helpottanut, Varamäki arvioi.

Kaikille yrittäjyyttä pohtiville hän antaa vinkin: kannattaa ensin selvittää, mitä on tarjolla valmiina ostettavaksi.

– Ostamalla yrittäjäksi ryhtyminen tarjoaa lentävän lähdön yrittäjyysuralle.

Noin neljäsosa eli 24 prosenttia yrityksistä tähtää yrityksen siirtymiseen jatkajalle perheen sisältä.

Into yrityksen sukupolvenvaihdokseen vaihtelee yrityksen koon mukaan. Yhden työntekijän yrityksissä sukupolvenvaihdos on näköpiirissä yhdeksällä prosentilla barometriin osallistuneista, kun taas yli 20 työntekijän yrityksissä peräti 41 prosentilla.

– Sukupolvenvaihdosta suunnittelevissa yrityksissä kasvutavoitteet ovat kaikkein suurimmat ja myös yrityksen kehittämiseen panostetaan eniten. Toisin sanoen, kun on tiedossa jatkaja ja se, ketä varten yritystä kehitetään pitkälläkin tähtäimellä, niin se näkyy, Varamäki selvittää.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tutkimukseen osallistuneista yli 55-vuotiaista yrittäjistä 22 prosenttia uskoo yritystoiminnan loppuvan eläköitymisen jälkeen kokonaan.

Jatkuvuusnäkymät ovat kuitenkin parantuneet verrattuna kolme vuotta sitten tehtyyn barometriin.

– Lopettamista suunnittelevien osuus on laskenut kolmen vuoden takaisesta peräti viisi prosenttiyksikköä, mikä on tilastollisesti merkitsevä muutos, Varamäki toteaa.

Lopettamisvaihtoehto koskee nyt aiempaa voimakkaammin yhden hengen yrityksiä.

Seitsemän prosenttia yrittäjistä arvioi jatkajan löytyvän nykyisten omistajien joukosta. Luku on sama kuin kolme vuotta sitten.

Yrittäjien mukaan ostajan löytäminen, hinnanmääritys, rahoitus ja verotus ovat kaikkien vaativimpia asioita omistajanvaihdoksessa.

Varamäen mukaan yritysten omistajanvaihdosten onnistumiseksi on tehtävissä paljon.

– Omistajanvaihdosten edistäminen on ennen kaikkea kasvuyrittäjyyden edistämistä.

Toiseksi valtion on oltava omistamisen ja yrittämisen verotuksessa ennustettava ja johdonmukainen.

– Tälle kohderyhmälle tarvitaan myös julkisia ja puolijulkisia matalan kynnyksen palveluja. Suuremmat pärjäävät yksinkin.

Varamäki ehdottaa lisäksi niin sanottuja jatkajakouluja ammatillisten oppilaitosten yhteyteen.

Mitä valtio saa sitten vastineeksi yrittäjyyteen ja omistajanvaihdoksiin keskittymisestä?

– Omistajanvaihdosten edistäminen on tärkeää kansantaloudelle, sillä ne kiihdyttävät Suomelle elintärkeän pk-sektorin uudistumista, Varamäki tiivistää.

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri tehtiin nyt kolmannen kerran. Edellinen tutkimus on vuodelta 2015. Aineisto koottiin EK:n, kauppakamareiden ja Suomen Yrittäjien jäseniltä. Barometriin vastasi yhteensä 1 742 yrittäjää.