Susien aiheuttamien koiravahinkojen arvo kipuaa noin 150 000 euroon – erityisesti lampaat ovat alttiita suurpedoille

Vieraslajit vaarallisia

Luonnossa syödään ja tullaan syödyiksi.



Mitä vieraampi laji, sitä syödympi. Ok, ihmissyönti on eläimitäkin kielletty, mutta ihminen on luonnon vieraslajeista paras.



Mutta, koirien syönti on hyvä susioperaatio. Koira on haitallinen vieraslaji, ja koiran CO2-hiilijalanjälki on suurempi kuin katumaasturin tai vauvan.



Kissat, Suomen haitallisin vieraslaji, olisi päästettävä orti luontoon, jotta sudet saisivat syödä ne.



Susi on alkuperäisempi Suomessa kuin saamelaiset ja suomalaiset. Susikanta pitää kasvattaa nykyisestä alle 500:sta yli 50 000:een, niin jokaiselle olisi yksi hirvi syysjahdin sijaan. Loppuisi ammunta ja lyijyn kylväminen metsissä.

