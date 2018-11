Äänieristettyjen tilojen kehittäjä Samu Hällfors Framerystä lähtee edustamaan Suomea yrittäjien MM-kisoihin Monacoon

Mikä

Yrittäjäkilpailu järjestetään yli 60 maassa

EY Entrepreneur of the Year on arvostettu kansainvälinen tunnustuspalkinto menestyville yrittäjille.

Se on maailman ainoa kansainvälinen yrittäjäkilpailu, joka järjestetään kaikilla mantereilla yli 60 maassa.

Suomessa kilpailua on järjestetty vuodesta 2003 lähtien, maailmalla vuodesta 1986.

Monesta muusta yrittäjäkilpailusta poiketen, EoY pohjautuu yrittäjien henkilökohtaisiin haastatteluihin. Haastatteluissa tarkastellaan ehdokkaita esimerkiksi strategian ja innovatiivisuuden kautta, taloudelliset tunnusluvut ovat vain yksi osa.

EY haastatteli kevään 2018 aikana yli 50 kandidaattia, joista tuomaristo valitsi 10 omaan erillishaastatteluunsa.

Päätökset voittajista teki järjestäjistä riippumaton yhdeksänhenkinen tuomaristo.

Kesäkuussa 2019 Suomen EY Entrepreneur of the Year 2018 -voittaja edustaa Suomea maailmanlaajuisessa EY World Entrepreneur of the Year -kilpailussa Monte Carlossa.