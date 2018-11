Perussuomalaiset poistaisivat tuulivoiman tuotantotuen – "Tällä hetkellä ympäristöystävällisin energiantuotantomuoto on ydinvoima"

ihan validi pointti

Hyvin toteutettuna ydinvoima on tehokkaampi energiantuottomuoto. Suomessa on vakaa kallioperä ja pitkät perinteet tarkasta teollisuuden (ja kaiken muunkin) säännöstelystä, joten turvallisuuskysymys on hyvässä mallissa verrattuna esim. maanjäristysalttiille Japanille.



Muutenkin tuulivoima on luonteeltaan (pienet, hajautetut tuotantoyksiköt) sellaista, että olisi järkevämpää satsata mieluummin sen kehittämiseen kuin toteuttamiseen, eli sen sijaan, että laitettaisiin valtion rahaa tuulivoimapuistojen rakenteluun, olisi järkevämpää panostaa kehitystyöhön, jotta tuulivoima saataisiin pienten toimijoiden (esim. taloyhtiöt, mökkiyhteisöt, miksei yksittäiset omakotitaloasujatkin) saataville ihan normaaleilla markkinoilla. Aurinkovoimahan on jo suhteellisen helposti kuluttajien saatavilla.

