Nyt puhuu kryptovaluuttamiljonääri – Asuu hotellissa ympärivuotisesti, kävi erikoislukion, viettää aikansa ulkomailla

Petteri Lindholm, Pekka Mauno

Kryptovaluutoilla rikastunut Alexander Hanhikoski on asunut yli vuoden ajan ainoastaan hotelleissa sekä Suomessa että ulkomailla ollessaan.

– Hotellin tuoma huolettomuus, helppous ja liikkumisen vapaus sopivat mainiosti nykyiseen elämäntilanteeseeni. Voi tulla ja mennä, miten haluaa, Hanhikoski sanoo Lännen Medialle.

Hanhikoski viettää nykyään suuren osan vuodesta ulkomailla. Kesä kuluu yhä pääosin Suomessa.

– Uteliaisuus edellä olen ottanut selvää eri maista, kulttuureista ja kokemuksista. Seikkailumielellä mennään.

Hanhikosken Instagram-tilillä on viimeisen vuoden ajalta kuvia muun muassa Arabiemiraateista, Thaimaasta, Indonesiasta, Yhdysvalloista, Singaporesta, Ranskasta, Vietnamista ja Venäjältä.

Hanhikosken jättitulot ovat peräisin viime vuodelta yksittäisestä kaupasta, jossa hän myi kryptovaluutta Ethereumia yli 24 miljoonan euron arvosta.

– Istuimme ystäväni kanssa hotelli Kämpin ravintolassa kannettavan tietokoneen kanssa, kun painoin myyntinappia, Hanhikoski kertoo.

Todellinen rahamäärä konkretisoitui vasta myymisen jälkeen, kun rahat kotiutuivat pankkitilille, Hanhikoski sanoo. Sitä ennen todellista rahamäärää ei hahmottanut.

– Siitä tuli voittajafiilis ja euforinen olo, mutta se meni lopulta hämmästyttävän nopeasti ohi.

Heti Ethereumien myymisen jälkeen Hanhikoski kertoo ottaneensa rauhallisesti.

– Annoin fiilisten tasaantua ja otin jäitä hattuun -meiningillä.

Hanhikoski sijoitti vuonna 2013 ensin kryptovaluutta Bitcoiniin.

Kun kryptovaluutta Ethereum julkaistiin vuonna 2014, Hanhikoski vaihtoi suuren osan Bitcoineistaan uuteen kryptovaluuttaan.

Hanhikoski piti Ethereumia lupaavana, koska sen taustalla olevalla tiimillä oli vahva osaaminen ja valuutalla oli vahva teknologinen perusta. Samaan aikaan Bitcoinilla alkoi olla ongelmia.

– Ostin Bitcoineja alunperin noin 20 000 eurolla. Kun myin Ethereumit viime vuonna, sijoitus oli kasvanut suurin piirtein tuhatkertaiseksi.

Myyntipäätöstä avitti Ethereumien hinta, jonka Hanhikoski koki nousseen liikaa.

Toinen syy oli halu pienentää sijoitusten riskiä. Valtaosa Hanhikosken rahoista oli ennen viime vuotta kiinni kryptovaluutoissa.

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen aiheutti Hanhikosken mukaan välillä kovaa stressiä. Hänen kryptosijoitustensa arvo muun muassa putosi yksittäisenä päivänä puolella, mutta Hanhikoski malttoi olla myymättä.

Hanhikoski sanoo olevansa onnekas, että hänellä on ollut hyviä neuvonantajia ja lähipiiri, jolta on saanut tukea.

Hanhikoski on jatkanut rikastumisensa jälkeen toimitusjohtajan työtään perustamassaan Bittisiirto-yrityksessä. Yritys tarjoaa reaaliaikaisia pankkisiirtoja.

– On hyvä, että on ollut vastuita hoidettavana. Se on pitänyt jalat maassa, Hanhikoski toteaa.

Hanhikoski kertoo höllänneensä työntekoa rikastumisensa jälkeen, mutta sanoo, että yrityksen asiat pyörivät silti jatkuvasti mielessä.

Hanhikoski suunnittelee jatkavansa yrityksessä "toistaiseksi". Työmäärä on vähenemään päin, koska yritys pyörii jatkuvasti itsenäisemmin, Hanhikoski kertoo.

– Tietyllä tavalla minulla on pieni haikeus siitä, että yritys ei ole enää niin riippuvainen minusta.

Hanhikoski sai ensimmäisen kosketuksena yrittäjyyteen jo lukiossa.

Hän kävi matematiikkalukion kahdessa vuodessa "matikkanerojen hautomoksi" kutsutussa Päivölä-opistossa Valkeakoskella, missä opiskellaan jopa 12 tunnin mittaisia päiviä seitsemänä päivänä viikossa.

Päivölässä opintoihin kuuluu työharjoittelu. Vielä Hanhikosken aikaan se tehtiin Nokialla, jonka perustamassa student labissa opiskelijat kehittivät uusia ominaisuuksia yhtiön puhelimiin.

– Koulu oli poikkeava Suomen oloissa. Siellä pääsi tutustumaan työelämään ja yrittämiseen todella varhaisessa vaiheessa, Hanhikoski sanoo.

Päivölä-opiston vuosilla on ollut suuri merkitys myöhemmän uran kannalta, Hanhikoski sanoo.

– Ilmapiiri oli todella kannustava ja koulussa oltiin tekemisissä samanmielisten ihmisten kanssa.

Päivölä-opiston opettaja Esa Lappi sanoo entisen oppilaansa olleen kouluvuosinaan "hiomaton timantti, joka tulee vielä tekemään jotain suurta".

– Hän erottui muista matemaattisesti lahjakkaana ohjelmointivirtuoosina, Lappi toteaa.

Lappi kuvaa Hanhikoskea henkilönä sydämelliseksi, joka opiskeluaikana teki muun muassa Lapin vanhemmille nettisivut. Kaksikko pitää yhä silloin tällöin yhteyttä.

– Innokas opiskelija, joka otti kontaktia myös opettajiin. Hänellä oli kunnianhimoa ja draivia. Me opettajat uskoimme varmaan enemmän hänen tulevaisuutensa, kuin Alexander itse osasi tuolloin ajatella, Lappi kuvailee.