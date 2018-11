Orionin Tutkimussäätiöltä kaksi suurta apurahaa turkulaistutkijoille

Orionin Tutkimussäätiö on jakanut kahdelle turkulaistutkijalle suuren apurahan. Kaiken kaikkiaan apurahoja myönnettiin yli miljoona euroa. Säätiö jakaa vuosittain sijoitustuottonsa sekä Orion Oyj:ltä saamansa lahjoituksen apurahoina nuorille tutkijoille tai äskettäin väitelleille tutkimustyön jatkamista varten. Viime vuosina hakumenettelyyn perustuvia apurahoja on jaettu eri tutkijoille lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan aloille.

Ensi vuodella tarkoitettuja suuria, enintään 50 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 16:lle äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 65:lle väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle.

Turkulaistutkijat:

Ekblad Mikael Oskari, LT, erikoistuva lääkäri, Turun yliopisto, The effects of prenatal smoking exposure on child's epigenetic signatures and later behavior problems: A genetically informed approach, 50.000 €

Tuulari Jetro Jyrki, LT, Turun yliopisto, Brain states, modes and computational models: linking state-of-the art connectome models to neurotransmitters systems and brain development, 35.000 €