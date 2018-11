Pankkien välisen rahasiirtopalvelun perustanut Alexander Hanhikoski tienasi yli 24 miljoonaa euroa – Peliyhtiön johtajat ansainneiden kärjessä

Taneli Koponen

Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen ansaitsi eniten verotettavia tuloja Suomessa vuonna 2017. Paanasen ansio- ja pääomatulot olivat verottajan tietojen mukaan yhteensä 65, 2 miljoonaa euroa. Supercell on tullut tunnetuksi muun muassa Clash of Clans ja Clash Royale-peleistä.

Toiseksi eniten ansaitsi Supercellin luovana johtajana työskentelevä Mikko Kodisoja. Hänen ansio- ja pääomatulonsa olivat yhteensä 57,5 miljoonaa euroa.

Kolmanneksi eniten, yhteensä 24,6 miljoonaa euroa, ansaitsi yllätysnimi Alexander Hanhikoski. Hän on Legendary Capital Oy:n ja Bittisiirto Oy:n hallitusten jäsen.

Hanhikoski on perustanut Pikasiirto-nimisen pankkien välisen reaaliaikaisen rahasiirtopalvelun. Verkkosivuilla yhtiön kerrotaan olevan jyväskyläläinen start up-yritys, joka on perustettu vuonna 2014. Hanhikoski on syntynyt vuonna 1986.

Yhtiön verkkosivuilla Hanhikoskea kuvataan kokeneeksi yrittäjäksi, ”joka myöntää olevansa nörtti”. Sivujen mukaan ”hänet löytää joko uskollisen kannettavansa kanssa ohjelmoimassa, ja muulloin ratkaisemassa Pikasiirron monipuolisia haasteita.”

Neljänneksi eniten, noin 22,6 miljoonaa euroa ansainnut Karl Kyöstilä työskentelee puolestaan Palnmeca Groupin toimitusjohtajana. Yhtiö valmistaa hammashoitoteknologiaa.

Yli 19 miljoonaa euroa verotettavia ansio- ja pääomatuloja tienannut John Derome oli listalla kuudentena. Hän on yksi Supercellin perustajajäsenistä. Derome on muun muassa sijoitusyhtiö Morgil Oy:n hallitusjäsen.

Kahdenkymmenen eniten ansainneen listalla ei ole yhtään naista. Naisista eniten ansaitsi viime vuonna Ulla Riitta Sjöström. Hänen verotettavat ansio- ja pääomatulonsa olivat hieman yli yhdeksän miljoonaa euroa. Eniten tienanneiden listalla Sjöström oli sijalla 28.

Eniten verotettavia tuloja TOP-20:

1. Paananen Ilkka Matias 65 246 456 eur

2. Kodisoja Mikko Juhani 57 535 431 eur

3. Hanhikoski Alexander Daniel 24 635 470 eur

4. Kyöstilä Karl Heikki 22 673 597 eur

5. Snellman Janne Olavi 22 363 972 eur

6. Derome John Nicholas 19 145 088 eur

7. Ylikorkala Antti Olavi 18 969 132 eur

8. Forsten Visa Tapio 17 316 120 eur

9. Myllymäki Asko Jaakko 16 172 487 eur

10. Etola Erkki Olavi 16 157 832 eur

11. Leppinen Lassi Tapani 15 854 729 eur

12. Akselin Timo Tapani 15 844 441 eur

13. Aartio Mikko Antero 13 620 024 eur

14. Välkki Pentti Kalevi 12 735 973 eur

15. Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus 11 508 186 eur

16. Wuorio Reijo Ensio 11 434 156 eur

17. Hintikka Kari Juhani 10 649 495 eur

18. Louhento Lasse Antti Johannes 10 356 602 eur

19. Takanen Jorma Jussi Sylvester 10 193 602 eur

20. Saari Juha Veli-Pekka 10 156 523 eur