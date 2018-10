Suomessa aiotaan luoda robottiminibussi kaupunkimatkoille – japanilainen designjätti Muji suunnittelee sen ulkonäon

Ossi Rajala

Suostuisitko kulkemaan kaupungissa lyhyitä matkoja minibussilla, jossa olisi kone kuljettajana? Tämä voi olla muutaman vuoden kuluttua laajasti mahdollista.

Suomalainen Sensible 4-yritys kehittää parhaillaan "robottiautoa", joka tulisi täydentämään julkista liikennettä kaupungeissa. Ajatuksena on, että kotiovelle voisi tilata ison tilataksin kokoisen itsenäisen auton. Auto veisi kyydittävän määränpäähänsä sen jälkeen, kun laitteeseen syötettäisiin määränpään osoite.

Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamala kertoo, että yhteiskäytössä olevien autojen lisääntyminen kaupungeissa olisi kestävien liikenneratkaisujen kannalta tärkeätä. Yhteiskäytössä olevat autot voisivat helpottaa pulaa parkkipaikoista sekä ruuhkia, jos yksityisautoilu kaupungeissa vähenisi.

– Jos ilman kuljettajaa toimivat autot yleistyvät ensin yksityisautoissa, autot eivät vähene ja tarvitaan yhä paljon parkkipaikkoja ja ongelmat vain pahenevat. Yhteiskäytössä oleva itsenäinen auto olisi uusi liikkumistapa, joka täydentäisi muuta julkista liikennettä. Tarkoituksena on parantaa saatavuutta ja tehdä liikkumisesta halvempaa erityisesti niin sanotulle viimeisen mailin matkalle kaupungeissa, Santamala kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Robottiautojen tiellä on vielä muutamia esteitä, jotka pitäisi voittaa. Vesi eri muodoissaan on ollut myrkkyä robottiautojen erilaisille antureille, mutta Santamala sanoo Sensible 4:n auton toimivan lopulta kaikissa olosuhteissa.

– Turvallisuus on pääasia. Lumiset olosuhteet, rankkasateet ja sumut ovat olleet haasteita autonomisille autoille. Kaupallinen käyttö edellyttää sitä, että autot toimivat kaikissa sääolosuhteissa, hän toteaa.

Robottiautoissa on muun muassa tutkat ja kamerat sitä varten, että auto tunnistaa esteet, tien ja muuttuvat olosuhteet. Sensible 4 on jo jonkin aikaa tehnyt kokeiluja eri puolilla Suomea ja kehitystyö jatkuu.

Santamala vertaa autonomisten autojen tilannetta noin sata vuotta sitten ilmestyneisiin hisseihin.

– Hisseissä oli oltava aluksi kuljettaja, joka osasi pysäyttää hissin oikeaan kerrokseen. Nykyisin tarvitaan ainoastaan etäällä olevassa keskuksissa oleva päivystys häiriötilanteiden varalta. Itseohjautuvissa autoissa olisi samanlainen etäpäivystys ongelmien varalta, hän sanoo.

Santamala kertoo, että kehitteillä olevien autojen huippunopeus on ollut noin 40 kilometriä tunnissa.

Japanilainen design-jätti Muji kertoi keskiviikkona suunnittelevansa Sensible 4:n robottiminibussin ulkonäön. Kyseessä on Gacha-niminen projekti. Bussi esitellään ensimmäistä kertaa yleisölle Helsingissä maaliskuussa 2019.

– Busseihin ei tule selkeätä etu- ja takapäätä, sanoo Mujin design-yksikön johtaja Naoko Tano.

Ensi vuonna robottibusseja kokeillaan Suomessa ja vuonna 2020 on tarkoitus laajentaa muihin EU-maihin sekä Japaniin. Sarjatuotannon toivotaan käynnistyvän 2021.