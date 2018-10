Suomi vetämään Euroopan akkualan kierrätyksen tutkimusta

Suomi alkaa koordinoida akkualaan liittyvän kierrätykseen tutkimusta Euroopassa. Hanketta alkaa vetää Outotec yhdessä Aalto-yliopiston kanssa, ja Business Finland on vahvasti mukana edistämässä hanketta.

Suomen kutsui hanketta vetämään Euroopan komissio.

Akkumarkkinat kasvavat vauhdilla sähköautojen ja muun sähköistymisen myötä. EU-komissio on laatinut akkuja koskevan eurooppalaisen strategisen toimintasuunnitelman, johon on koottu joukko konkreettisia toimenpiteitä kestävän ja kilpailukykyisen akkujärjestelmän ekosysteemin kehittämiseksi. Kierrätys on yksi näistä toimenpiteistä.

Business Finlandin alkuvuodesta käynnistämän Batteries from Finland

-aktivointikokonaisuuden yksi osa-alue on kierrätys. Tavoitteena on nostaa Suomi akkujen kierrätysosaamisen johtavaksi maaksi.

Outotec, joka on yksi maailman johtavista kaivosteollisuuden toimijoista, alkaa vetää projektia pääkumppaninaan Aalto Yliopiston kemian tekniikan ja metallurgian laitos.

– Litiumakkujen tutkimus- ja liiketoiminta ovat muutamassa vuodessa harpanneet valtavasti. Alan eurooppalaisia meneillään olevia tutkimushankkeita tukemaan on nyt muodosteilla EU:ssa pilottihanke, joka kattaa koko akkujen kierrätysprosessin niiden keräyksestä ja prosessoinnista lähtien. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa akkumateriaaleista saataisiin taloudellisesti kannattavasti palautumaan akkutuotantoon siten, että kierrätys yhdistyisi alkutuotantoon, sanoo Outotecin kestävän kehityksen johtaja Ilkka Kojo.