Reserviupseeriliitto: Puolustuskykyä ollaan rapauttamassa

Reserviupseeriliiton mukaan Reserviupseeriliituosina 2012-2015 toteutetun puolustusvoimauudistuksen seuraukset vaikuttavat edelleen, vaikka maanpuolustuksella on jo aivan uusia haasteita. Liiton mukaan valmius on tärkeintä kaikissa puolustushaaroissa, sillä kansainvälinen yhteistyö syvenee koko ajan. Liiton mukaan tiedustelu- ja kybertoiminnot ovat uusi, entistä tärkeämpi suorituskyky, joten entistä vaativammat tehtävät vaativat nykyistä enemmän hyvin koulutettuja upseereita.

Opistoupseerien tehtävät poistuvat vähitellen Puolustusvoimista. Puolustusvoimien suunnitelma on, että opistoupseerien vaativimpiin tehtäviin sijoitetaan nuorempia upseereita. Näissä tehtävissä toimitaan esikunnissa ja valmistellaan sekä suunnitellaan sodan ajan operaatioita. Tehtävät vaativat korkeakoulutuksen siksikin, että niissä toimitaan sodan aikana osaavien ja usein korkeakoulutettujen reserviupseerien esimiehinä. Tällaiseen tehtävään soveltuu vain Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistunut upseeri.

– Puolustusvoimat on muuttamassa edellä mainittua suunnitelmaa. Upseerien määrää vapautuvissa tehtävissä ollaan laskemassa. Yleisen asevelvollisuuden, uskottavuuden sekä reserviupseereiden koulutuksen, osaamisen, arvostuksen ja sotilasarvojen kannalta on erittäin ongelmallista, jos korkeakoulutettuja upseereita ei määrätä opistoupseerien vaativimpiin tehtäviin. Olisi kummallista, jos vääpeli toimisi reservin kapteenin esimiehenä sodan aikana. Tämä on myös rekrytointikysymys: tärkeimpiin sodan ajan tehtäviin tulee olla edelleen perustana upseerikoulutus. Suunnitelman muutokseen on syynä vain palkkarahan puute eli häntä heiluttaa koiraa, liitto muistuttaa tiedotteessaan.

Upseeriliiton mukaan ei ole olemassa vajetta vaan suoranainen upseeripula. Puolustusvoimissa on tällä hetkellä 200 upseerin lisätarve. Näissä vaativissa rauhan ajan tehtävissä toimivat ammattiupseerit ovat reserviupseerien sodan ajan esimiehinä. Tällaiseen tehtävään soveltuu vain korkeakoulutettu upseeri.