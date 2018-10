Työntekijöiden osaaminen ei riitä älyteknologian käyttöön – Ministeriö ehdottaa työikäisille osaamistilejä tai -seteleitä

Yrittäähän aina voi

Nykymaailma, myös työmaailma, on niin monimutkainen, että ihmisen pitäisi oppia uusi asioita päivittäin. Meillä on kuitenkin kivikautiset aivot. Ne ovat tehokkaat ja oppimiskykyiset, mutta eivät ole kehittyneet oppimaan jatkuvasti satoja ja tuhansia asioita. Ei vain onnistu. Ja mitä seuraisi, jos se onnistuisi - millainen kaaos siitä kehittyisi (jos esim. kaikki maailman uusimmat innovaatiot otettaisiin oikeasti välittömästi käyttöön)? Mitä valtava informaatioähky tekisi ihmiselle?



Kaikki on myös yhä kiihtyvän muutoksen tilassa. Omassa työssäni kaikki päivittyy vähintään muutaman vuoden välein, minkä lisäksi tulee pienempiä säätöjä. Myös jatkuvat organisaatiomuutokset aiheuttavat yhä uusia ohjeita, menettelytapoja, rakenteita jne. Valtaosalle normaaleista ihmisistä on mahdotonta hallita tällaista tilannetta.



Mitäs sitten tehtäisiin? Ainakin muutosta pelkän muutoksen takia on ehdottomasi alettava vastustaa. Paitsi että muutoksen tarpeellisuus on kunnolla perusteltava, on myös huomioitava, mitä sen käyttöönotto aiheuttaa - kustannuksia, opettelua, virheitä, seurannaisvaikutuksia jne. Onko muutos kannattava myös ne huomioiden?



Toisekseen työkaluista ja järjestelmistä pitäisi kerta kaikkiaan tehdä paljon parempia! Usein uuden järjestelmän tai työkalun ensimmäinen käyttöongelma on, että se ei toimi. Siinä on kyse puhtaasti tekniikasta. Miten voidaan kuvitella pystyttävän hallitsemaan työssä oppimista, joka on sata kertaa monimutkaisempi asia? On haastavaa tehdä käyttöjärjestelmä, jota osaa käyttää välittömästi ainakin jonkin verran ja pienessä ajassa hyvin, mutta se on vielä huomattavasti helpompaa kuin selviytyä puolitekoisten työkalujen käyttöönotosta.

