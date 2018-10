Akavan Erityisalat vaatii puheenjohtaja Fjäderin luottamusta puntariin

Kova luottamus, mutta keihin

Mitä turhia, Akavahan on ainoana ammattijärjestönä osoittanut erittäin suurta luottamusta hallitusta kohtaan. Taitaa hallituskin ammattijärjestöistä luottaa eniten juuri Akavaan, joka on aina ensimmäisenä rientänyt kehumaan hallituksen rajujen ulostulojen jälkihoitoja, vaikka nämä sanalliset ja taloudelliset ulostulot ovatkin kolhineet myös ja erityisesti Akavan ammattijärjestöjä ja samalla työkansan enemmistöä. Ei kai nyt jäsenjärjestöillä tähän mitään sanomista voi olla, vaikka he toki lähimpänä jäseniä ovatkin.

