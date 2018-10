Vihreiden pomoksi mielivillä viikko aikaa ratkaista käytettävyytensä – hakeeko puolue vaaliveturia vai johtajaa moneksi vuodeksi?

Ossi Rajala

Vihreiden kärkipoliitikkojen on viikon kuluessa ratkaistava se, ovatko he halukkaita ja käytettävissä puolueen puheenjohtajaksi. Vihreiden puoluevaltuuskunta tekee valinnan lauantaina 3. marraskuuta kello 11 alkavassa kokouksessa.

– Teknisesti aikaa ilmoittautua on puoluevaltuuskunnan kokoukseen saakka. Varsinaista ehdokasasettelua ei ole. Ensi lauantaina on oltava tiedossa, kuka on käytettävissä, vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen kertoo.

Puoluevaltuuskunnan jäsenet voivat kokouksessa ehdottaa puheenjohtajaksi henkilöä, joka on käytettävissä tehtävään. Puheenjohtajaksi mielivillä ei ole kovin paljon harkinta-aikaa, sillä Touko Aallon ilmoitus tehtävän jättämisestä tuli keskiviikkona.

Ainakin kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto on kertonut harkitsevansa vakavasti käytettävissä olemista. Harkitsijoiden joukossa voivat olla myös kansanedustajat Pekka Haavisto, Ville Niinistö ja Emma Kari. Touko Aaltoa tuuraava köyhyystutkija Maria Ohisalo voi myös olla mahdollinen ehdokas seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Kesällä 2017 vihreiden puoluekokouksessa puheenjohtajaksi pyrkivät Aallon, Karin ja Ohisalon ohella myös Krista Mikkonen, Mika Flöjt ja Olli-Poika Parviainen.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen on sanonut, ettei hän ole nyt käytettävissä.

Vihreiden kärkipoliitikkoja saattaa mietityttää nyt se, haetaanko lähinnä kokenutta vaaliveturia ensi kevään eduskuntavaaleihin vai onko tarkoitus valita puheenjohtaja, joka saisi tukea myös ensi kesäkuun puoluekokouksessa. Ilman tätä tietoa voi olla vaikea päättää ehdokkuudesta.

– Virallisesti valitaan puheenjohtaja ensi kesäkuuhun asti. Puoluevaltuuskunta linjaa myös sitä, haetaanko puheenjohtajaa erityisesti vaaleja varten, Miettinen sanoo.

Valittavan puheenjohtajan jatkon kannalta on osaltaan ratkaisevaa, miten vihreät pärjää seuraavissa eduskuntavaaleissa. Vaalivoittoon johdattajaa tuskin halutaan kesäkuussa vaihtaa, mutta tappion tunnelmissa johtajan asema voi horjua.