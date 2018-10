Finnwatch: Hallitus antaa Carunan verovälttelyn jatkua – Suomi menettänyt miljoonia euroja verotuloja

Finnwatch on tänään julkaissut tietoja sähkönsiirtoyhtiö Carunan edelleen jatkuvasta verovälttelystä. Finnwatchin laatiman laskelman mukaan Suomi menetti pelkästään viime vuonna 12 miljoonaa euroa verotuloja yhtiön verokikkailun takia.

Caruna hyödyntää verojärjestelyssään niin sanottua tasevapautussääntöä. Tasevapautussääntö tarkoittaa, että yhtiö saa vähentää verotuksessa kaikki korkokulut, kun se osoittaa, että koko konserni on yhtä velkainen kuin Suomessa korkoja verotuksessa vähentävä yhtiö. Konsernin tilinpäätöksistä käy ilmi, että Caruna on hyödyntänyt sääntöä ajamalla konsernin oman pääoman miinukselle osakkailta otetuilla lainoilla.

Caruna-konserniin on sijoitettu vain vähän omistajien omaa pääomaa, ja Caruna on rahoitettu pääosin sen omistajien antamilla lainoilla. Osakaslainoista maksettujen korkojen vuoksi Caruna-konserni on ollut raskaasti tappiollinen, minkä seurauksena sen oma pääoma on negatiivinen eli konsernilla on enemmän velkaa kuin varallisuutta. Normaalisti tilanne voisi johtaa konkurssiin, mutta Carunassa se on tehty tarkoituksella.

Caruna maksaa osakkailleen lainoista huomattavaa 8,17 prosenttia korkoa samalla kun konsernin ulkopuolisilta tahoilta saamista markkinaehtoisia lainoista on maksettu 1,5–3 prosenttia korkoa. Vuoden 2017 aikana konsernin osakkaat ovat saaneet konsernista korkotuottoja 77 miljoonaa euroa. Vastaava summa kertyi osakkaille myös vuonna 2016.

Carunan 145 miljoonan euron liikevoitosta Suomeen maksettiin vuonna 2017 vain kuusi miljoonaa euroa yhteisöveroja eli noin neljä prosenttia suhteessa liiketulokseen. Finnwatchin mukaan se on vähän, jos verrataan veronalaisista voitoista normaalisti maksettavaan 20 prosentin yhteisöveroon. Matala vero johtuu siitä, että osakkaille maksetut korkeat korot on voitu vähentää verotettavasta tulosta Suomessa.

Finnwatch on yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin taustalla on joukko suomalaisia kehitys-, ay- ja ympäristöjärjestöjä.