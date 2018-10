Sote-valiokunnan vääntö jatkuu iltapäivällä – Kiuru ei ennakoi, valmistuvatko mietintöluonnokset

Helsinki

Kirsi Turkki

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa kokoustaan eduskunnan istunnon päättymisen jälkeen iltapäivällä. Eduskunnan istunto päättyy perjantaisin noin 13.30.

– Kyllä tässä tahtotila on päällä. Kyllä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on sitä kuuluisaa venymistä, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kertoi aamupäivän kokouksen jälkeen.

Valiokunta antaa sote- ja maakuntauudistuksesta kolme mietintöä. Ne koskevat lakiesitystä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamisesta (ns. emolakia tai järjestämislakia), lakiesitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) sekä lakiesitystä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki).

Emolaki ja tuottajalaki ovat jo valmiina lähetettäväksi eteenpäin ja torstain kokouksessa valiokunta sai myös jo käsiteltyä kaikki valinnanvapauslain pykälät. Jäljellä ovat enää valinnanvapauslain tekstit eli se, millaisilla yleisperusteluilla valiokunta antaa vastauksensa hallituksen esitykseen.

Kiurun mukaan valiokunnalla on halua olla avoin ja kertoa mietintöluonnosten sisällöstä, mutta vielä on kartoittamatta, miten se eduskunnan pelisäännöillä on mahdollista. Eduskunnan ensimmäisen käsittelyn prosessi on lähtökohtaisesti aina salainen.

Alanko-Kahiluoto: Epätodennäköistä, että valmistuu

– Itse pidän hyvin epätodennäköisenä, että tänään tulisi valmista. Aikamoinen työmaa on edessä, vaikka eteenpäin mennäänkin. Mietinnössä on pituutta. Opposition pitää saada mietintöön oma kädenjälkensä. On tehtävä seikkaperäistä työtä, että tehdään muutosesityksiä tekstiin, vihreitä sote-valiokunnassa edustava Outi Alanko-Kahiluoto sanoi.

Mikäli valiokunta ei saa tänään työtään päätökseen, niin sote-lakien käsittelyyn tulee eduskunnassa viikon tauko istuntovapaan viikon vuoksi.

Lännen Median tietojen mukaan valiokunta on tehnyt hallituksen esitykseen valinnanvapauslaista noin 60 muutosta. Myös tuottajalakiesitystä on muutettu oleellisesti.

Jännitettävää riittää siinä, kelpaako moneen kertaan karsittu valinnanvapaus enää kokoomukselle vastineeksi siitä, että keskusta saa läpi tavoitteensa 18 maakunnasta, joille tulee paljon muitakin tehtäviä kuin sote-palvelujen järjestäminen.