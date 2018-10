Professori Seppo Koskinen: "Sopu irtisanomislakikiistassa syntyy tänään 110 prosentin varmuudella – esitys toimii juridisestikin"

Milloin loppuu?

Ay on saatava ruotuun. Kaikki edut on otettava pois ja yleishaitalliset järjestöt on saatettava samalle viivalle kuin muut yritykset - sillä sitä ne ovat.



Aivan ensimmäisenä lähtisi yleissitovuus, verovapaus, jäsenmaksujen verovähennys, pimitetty kirjanpito ja edustajat joka firmasta, kuten tietenkin firmojen velvoite jäsenmaksujen keräämiseen.



Ay pelailee, kuten aina, aikaa ja jälleen vaihtuu eduskunta. Ay jää ja jatkaa kaikessa puolirauhassa maan upottamisen. Kiky-aikataulun saneli ay, kuten paljon muutakin ja hallitus taipuu taipumistaan. Seuraava hallitus onkin sitten jo pehmeämpi, joten ay voi jatkaa entistä suurempien palojen ottamisella kakusta. Suuri eläkehuijaus jossa tänään alle 60 vuotiaiden eläkkeet vietiin ja maksurasitus moninkertaistettiin, on myös ay:n tekosia. Toinen oli EK. Kummastakaan ei ole tavalliselle työnantajalle tai -tekijälle muuta kuin riesaa ja kustannuksia.

