Sotessa taas kerran ratkaisun hetket – mietintöluonnokset voivat valmistua perjantaina

Kirsi Turkki, Aki Taponen

– Tänään on edetty suhteellisen hyvin, Krista Kiuru (sd) totesi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksen jälkeen.

Valiokunta antaa sote- ja maakuntauudistuksesta kolme mietintöä. Ne koskevat lakiesitystä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamisesta (ns. emolakia tai järjestämislakia), lakiesitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) sekä lakiesitystä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki).

Kiurun mukaan emolaki ja tuottajalaki ovat jo valmiina lähetettäväksi eteenpäin ja torstain kokouksessa valiokunta sai myös jo käsiteltyä kaikki valinnanvapauslain pykälät. Jäljellä ovat enää valinnanvapauslain tekstit, joiden kimppuun valiokunta käy perjantaina aamulla.

– Valinnanvapauslain tekstit ovat jäljellä, eli kyse on siitä, millaisilla yleisperusteluilla valiokunta antaa vastauksensa hallituksen esitykseen, Kiuru kertoi.

Lännen Median sote-valiokunnasta saamien tietojen mukaan on mahdollista, että sote-lakipaketti lähtisi perjantaina valiokunnasta eteenpäin.

– En ota aikatauluihin mitään kantaa. Meillä on edustajilla monenlaista sydämellään, en lähde spekuloimaan millaisella aikataululla huominen on mahdollista mennä, Kiuru sanoi.

Mikäli valiokunta ei huomenna saa työtään päätökseen, niin sote-lakien käsittelyyn tulee eduskunnassa viikon tauko istuntovapaan viikon vuoksi.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on yksimielisyys siitä, että kunnioitetaan eduskunnan pelisääntöjä. Se koskee myös tätä valiokuntaa.

Suurimmat poliittiset intohimot sote-lakipaketissa liittyvät valinnanvapauslakiin, joka on kokoomuksen lempilapsi. Lännen Median tietojen mukaan valiokunta on tehnyt hallituksen esitykseen valinnanvapauslaista noin 60 muutosta. Myös tuottajalakiesitystä on muutettu olellisesti.

Jännitettävää riittää siinä, kelpaako moneen kertaan karsittu valinnanvapaus enää kokoomukselle vastineeksi siitä, että keskusta saa läpi tavoitteensa 18 maakunnasta, joille tulee paljon muitakin tehtäviä kuin sote-palvelujen järjestäminen.

Perustuslakivaliokunta näki viime keväänä hallituksen valinnanvapauslakiesityksessä vakavia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä. Keskeisimmät ongelmat liittyivät valinnanvapauden voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sote-palvelujen rahoitukseen, joka oli valiokunnan mielestä riittämätön erityisesti poikkeustilanteissa.

Perustuslainmukaisuutta pohtinut valiokunta kehotti lisäksi varmistumaan valinnanvapausjärjestelmän suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn. Myös tietosuojasääntely tarvitsi täydentämistä ja selkeyttämistä erityisesti sen osalta, liittyykö yrityksille asiakkaista maksettavaan kapitaatiokorvaukseen EU:n tietosuoja-asetuksen vastaista profilointia.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen hallitus päätti lykätä uudistuksen voimaantuloa vuodella vuoden 2021 alkuun.

Kiuru ei torstaina ottanut mitään kantaa siihen, miten hyvin valiokunta on pystynyt korjaamaan esitystä perustuslakivaliokunnan vaatimuksia vastaavaksi.

Ensimmäiset maakuntavaalit on nyt ollut tarkoitus toimittaa eurovaalien yhteydessä 26. toukokuuta. Silloin sote- ja maakuntauudistusta koskevat lait pitäisi saada hyväksyttyä noin puolta vuotta ennen. Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä sote-lakipaketin on arvioitu viipyvän noin kuukauden ajan. Käytännössä siis perustuslakivaliokunta käsittelisi sote-lakeja marraskuun ajan, jos ne huomenna etenevät sosiaali- ja terveysvaliokunnasta.

Siitä arviolta kolmen viikon kuluttua valmistuisivat sosiaali- ja terveysvaliokunnan lopulliset mietinnöt, joiden pohjalta eduskunta äänestää sote- ja maakuntauudistuksesta. Eduskunnan viimeinen istunto tänä vuonna on 21. joulukuuta.