Vartiointialan lakko tuntuu liikenneasemilla – VR sulkee osan asemista, Helsingissä lentoliikenteen turvatarkastuksissa ruuhkaa

Ossi Rajala

Vartiointialan valtakunnallinen lakko alkaa keskiviikkona vuorokauden vaihtuessa ja päättyy perjantaina keskiyöllä.

Lakko vaikuttaa muun muassa VR:n asemarakennusten aukioloihin ympäri Suomea ja osa asemarakennuksista on kiinni lakon aikana. Asemalaitureille pääsee kulkemaan normaalisti.

Lakon aikana VR pyrkii pitämään auki erityisesti suurimpien kaupunkien asemia sekä muita tavara- ja matkustajaliikenteellä tärkeitä paikkoja, mutta aukioloajoissa saattaa olla poikkeuksia.

VR:n mukaan auki yritetään pitää seuraavat asemat: Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, Rovaniemi, Kuopio, Seinäjoki, Oulu, Kouvola, Hyvinkää, Järvenpää, Tikkurila, Kolari ja Kemijärvi.

Muut asemarakennukset sulkeutuvat lakon alkaessa ja avataan uudelleen lakon päätyttyä.

Lentoasemista vastaava Finavia kertoo, että lakko aiheuttaa ruuhkaa turvatarkastuksissa, mutta todennäköisesti vain Helsinki-Vantaan lentoasemalla terminaali 1:n turvatarkastuksessa. Matkustajia pyydetään varautumaan jonotukseen ja saapumaan lentoasemalle ajoissa.

– Pyrimme parhaamme mukaan pitämään lakon vaikutukset mahdollisimman vähäisinä. Teemme esimerkiksi tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa varmistaaksemme hyvän turvallisuustason lentoasemalla, sanoo yritysturvallisuudesta vastaava johtaja Ari Kumara Finaviasta.

Ainakin Tallink Silja Oy:n viestinnästä kerrottiin, ettei lakolla ole vaikutusta heidän matkustajaliikenteeseensä. Viking Line kertoo, että Turun terminaalissa korvataan lakossa olevat vartijat omilla järjestyksenvalvojilla ja Helsingin terminaalissa vaikutuksia ei ole.

Sen sijaan satamille lakko aiheuttaa jonkin verran hankaluuksia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Meidän on Turun satamassa teettävä yövartiointi vuoronvaihdoilla ja ylitöillä. Saamme itse tuotettua vartioinnin, mutta kustannuksia siitä tulee, kertoo satamamestari Antti Pekanheimo Turun satamasta.

Lakon ulkopuolelle rajataan hätätyöt sekä tehtävät, joissa lakko vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa.

Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8 500 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina, vahtimestareina ja arvokuljettajina. Sopimus on yleissitova. Alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa toukokuusta alkaen.

Palkankorotusten kustannusvaikutuksesta oli osapuolten välillä jo yhteisymmärrys. Nyt kiista koskee Palvelualojen ammattiliiton PAMin mukaan ennen kaikkea korotusten kohdentumista.

– PAMin mielestä on omituista, etteivät työnantajat ole valmiita palkitsemaan pitkään alalla olleita, kokeneita ja ammattitaitoisia työntekijöitä PAMin esittämällä tavalla, ammattiliitto tiedottaa.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n mukaan ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin kahdelle miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

PAM päätti lisäksi tiistaina Securitas Oy:tä ja Securitas Palvelut Oy:tä koskevasta lakosta, joka alkaa tiistaina 6.11. kello 14.00 ja päättyy keskiviikkona 7.11. kello 24.00. Lakolla PAM pyrkii vauhdittamaan työehtosopimusneuvotteluja.