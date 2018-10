Ministeri Virolainen um:n häirintätapauksista: "Nyt jumpataan niin kauan, että meillä on aito nollatoleranssi "

Helsinki

Kirsi Turkki

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, ja ulkoministerin sijainen Anne-Mari Virolainen (kok.) pitää Jukon julkisuuteen tuomaa väitettä siitä, ettei ministeriössä kunnioiteta nollatoleranssia erittäin valitettavana.

– Haluan korostaa, että meillä on ihan täydellinen nollatoleranssi kaikenlaisen häirinnän sietämiseen. Jos me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että osapuolilla on erilainen käsitys, miten häirintätapauksia hoidetaan, niin sellaista tilannetta ei voida kestää. Sen takia olemme päättäneet ulkoministeri Timo Soinin (sin.) kanssa, että teetetään ulkopuolinen, riippumaton avoin selvitys, Virolainen kertoi eduskunnassa.

Soini on sairauslomalla lokakuun loppuun asti, mutta osallistui päätöksentekoon sähköpostin välityksellä.

Juko kertoi tiedotteessaan, että järjestö on yrittänyt useaan otteeseen saada häirintätapaukset käsittelyyn. Jukon mukaan ministeriön työnantajaedustajat eivät ole suhtautuneet esityksiin myönteisesti, vaan ovat päinvastoin pyrkineet välttelemään asiaa.

Ulkoministeriön keväällä 2018 toteuttamassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyssä kävi ilmi, että häirinnästä oli tehty esimiehille 54 ilmoitusta, mutta vain 13 tapauksessa asiaa oli lähdetty selvittämään ministeriön ohjeiden mukaisesti. Ohjeita ei oltu noudatettu 17 häirintätapauksessa ja 24 tapauksessa ilmoituksen tekijä ei tiennyt, miten asia oli edennyt. Kyselyyn vastasi 376 työntekijää.

Valtioneuvostolla on käytössä yhteinen niin sanottu varhaisen tuen malli (vartu), jossa on yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten häirintäilmoituksia käsitellään.

Virolainen sanoo, että hän ei tunne yksittäistapauksia, ja ministerin ei myöskään kuulu puuttua niihin, vaan asia kuuluu ministeriön hallintopuolen johdolle.

– Tätä jumpataan nyt niin kauan, että meillä on aidosti nollatoleranssi käytännössä, Virolainen painottaa.

Hänen mukaansa hyvin nopeasti valitaan riippumaton ulkopuolinen taho, joka pystyy hahmottamaan kokonaisuuden ja vielä luomaan askelmerkit siitä, miten jatkossa toimitaan. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi henkilöstöalan konsultti.