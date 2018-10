Irtisanomislakikiistaan haetaan ratkaisua piilossa julkisuudelta – tässä ovat tähän mennessä esitetyt vaihtoehdot

Ossi Rajala

Maanantai toi työtaisteluiden lisäksi myös uusia ratkaisuehdotuksia hallituksen kaavaileman irtisanomislain aiheuttamaan kiistaan.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi ennen hallituksen iltapäiväistä strategiaistuntoa, että vaikka hallitus ei ole vetämässä irtisanomislakia pois valmistelusta, se olisi myös valmis harkitsemaan muitakin vaihtoehtoja.

– Katsotaan minkälaisia ehdotuksia tulee. Niiden pitää olla toteuttamiskelpoisia, Orpo sanoi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tapasi irtisanomislakikiistaan liittyen maanantaina SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan. Mukana oli myös PAMin ja Teollisuusliiton johtoa.

Ratkaisu määräaikaisuuden helpottamisesta?

Verkkouutiset kertoi, että irtisanomislaki suunnitellaan korvattavaksi määräaikaisuuden helpottamisella pienissä yrityksissä.

Näin ovat työmarkkinakeskusjärjestöt eli palkansaajajärjestöt SAK, STTK ja Akava sekä työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja KT Kuntatyönantajat mahdollisesti suunnitelleet.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola viestitti maanantaina Lännen Medialle, että irtisanomislakikiistan ratkaisemiseksi on käyty erilaisia taustakeskusteluja.

– Mutta mitään yhteisymmärrystä, puhumattakaan sopimusta, ei ole olemassa, Palola kirjoitti tekstiviestissään.

Valtakunnansovittelija sovitteluavuksi?

Laittomat lakot eivät muodollisesti kuulu valtakunnansovittelijalle, mutta voisiko hänestä olla apua sovittelussa?

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala pitää hyvänä entisen valtakunnansovittelijan Juhani Saloniuksen (Yle 19.10.) esitystä laittomien lakkojen sovitteluun osallistumisesta.

Osallistumisen mahdollistaa laki työriitojen sovittelusta. Sen mukaan valtakunnansovittelijan on muiden tehtäviensä lisäksi "suoritettava muut valtioneuvoston antamat tehtävät".

Salonius kertoo Lännen Medialle, että lakiteksti antaa hallitukselle vapaat kädet harkita myös sitä vaihtoehtoa, että valtakunnansovittelijan rooli ulottuisi koskemaan poliittisia lakkoja.

– En ota kantaa siihen, mikä on viisasta tai ei, mutta juridista estettä ei ainakaan ole. On osapuolten asia, miten he suhtautuisivat käytännössä valtakunnansovittelijan mukaantuloon, Salonius sanoo.

Vuokko Piekkala on samaa mieltä.

– Jos valtioneuvosto määräisi tämän tehtäväksi, yksittäistapauksissa näin voisi varmasti tehdä. Mikään ei sitä estäisi. Olen miettinyt tätä itsekin aiemmin, ja se on visainen kysymys. Hyvä ja mahdollinen idea, joka pitäisi pohtia valtioneuvostossa, Piekkala sanoo.

Hän muistuttaa, että sovittelijakaan ei voi pakottaa sovintoa, jos osapuolet eivät sitä itse halua.

Saloniuksen "kolmannelle tielle"?

Juhani Salonius on ehdottanut, että työmarkkinakiistassa valittaisiin "kolmas tie".

– Nyt ollaan asemissa, joista kumpikaan ei liikahda mihinkään. Kolmas tie olisi se, että edellytettäisiin työtaistelussa mukana olevilta järjestöiltä ja tahoilta uusia ehdotuksia pienyrityksen työllistämiskynnyksen alentamiseksi. Ehdotuksia luulisi olevan vaikka kuinka paljon, Salonius sanoo.