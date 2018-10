Sarjahukuttaja ei saanut valituslupaa

Rosvot osaa.

Kyl nää murhamiehet aina valittaa osaa, että ihan väärin on tuomittu. "Syytönhän tässä ollaan ja ihan perusrehellinen murhamies tässä on. Että pikkusakko korkeintans vaan pitäis saara." Joo, se hieman hämmästyttää miten murhasta tulee tappo ja miten täyshullu ei saa elinkautista? Mutta valittaa murhamies vielä kehtaa, vaikka muutaman vuoden lusiminen on pieni rangaistus. Siinä vielä ehtii murhaamaan monta ihmistä, kun vankilasta pois pääsee.

