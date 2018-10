Mies poistui asunnosta iltapäivällä uhkailtuaan tuttuaan aseella – poliisi etsii miestä, joka saattaa olla aseistautunut

Markku Uhari

Pohjanmaan poliisi on etsinyt mahdollisesti aseistautunutta miestä Toholammilla Keski-Pohjanmaalla järjestetyssä poliisioperaatiossa lauantaina. Pohjanmaan poliisi tiedotti saaneensa lauantai-iltapäivällä noin kello 13:n aikaan ilmoituksen miehestä, joka oli uhannut tuttuaan aseella toholampilaisessa yksityisasunnossa. Mies poistui asunnosta pian tapahtumien jälkeen, mutta poliisi ei ollut vielä illalla kello 20:n jälkeen lauantaina tavoittanut häntä. Miestä on etsitty usean partion voimin, ja hänen henkilöllisyytensä on poliisin tiedossa. Uhkailutilanteessa ei sattunut henkilövahinkoja. Pohjanmaan poliisin mukaan mies saattaa olla aseistettu, mutta hänen ei uskota olevan vaaraksi sivullisille.