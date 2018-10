Uudet syöpähoidot ovat kullan kalliita: kertahoito voi maksaa jopa satoja tuhansia

Ilari Tapio

Hintaan on tullut yksi nolla lisää. Näin syöpähoitojen kustannuskehitystä kuvaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri Johanna Mattson. Hän esittelee keskuksessa tutkimuskäyttöön otettua täysin uudentyyppistä immunologista hoitomuotoa, jolla on jo saatu lupaavia tuloksia. Muualla maailmassa samaan menetelmään perustuvia "trialereita" on meneillään satoja. Syöpä on muutenkin lääketieteen eniten resursoitu tutkimusalue.

Kuusinumeroisia summia

Yksi suuri kysymys ovat kustannukset. Lääkkeiden ja hoitomuotojen kehitystyö on erittäin kallista, mikä näkyy niiden kuusinumeroisissa hinnoissa. Yhdysvalloissa HUS:n soveltaman hoidon kertahinnaksi on määritelty satoja tuhansia dollareita. – Kustannustason nousu mietityttää kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi WHO:ssa (Maailman terveysjärjestössä) on pohdittu, pitäisikö uusille lääkkeille määritellä jokin ennalta sovittava tuotto. Lääkkeen patenttisuoja päättyisi sen jälkeen, Mattson kertoo. – Hoito on joka tapauksessa vaikuttavampaa, jos kykenemme etukäteen paremmin tunnistamaan ne potilaat, jotka hoidosta hyötyvät ja sitten kohdentamaan hoidon heille. Mattson muistuttaa myös, että esimerkiksi tavanomaiselle hoidolle vastustuskykyisen akuutin leukemian pysyvä paraneminen on erittäin merkittävä edistysaskel.

Lääkkeet käyttöön liian hitaasti?

Huolta on kannettu myös siitä, että ripeästi etenevän syöpähoitotutkimuksen tuloksia päästään soveltamaan käytäntöön vasta pitkän viiveen jälkeen. Väliin jää leveä kuilu. Pelkästään EU:n tiukkojen määräysten ja vaatimusten arvellaan jarruttavan kehitystä. Lääkärinä Johanna Mattson pitää kuitenkin tärkeänä potilasturvallisuutta sekä siihen liittyvää viranomaisvalvontaa. – Varovaisuus on paikallaan, koska potilas voi jopa menehtyä. Sikäli tämä on myös eettinen kysymys. Näin on asian laita myös CAR-T -soluterapian kanssa. Se on vaativa toteutettava ja voi vakavimmillaan aiheuttaa kuolemaan johtavia haittavaikutuksia. – Siinä vapautuu yhtä aikaa paljon immunologisia välittäjäaineita, mistä voi seurata dramaattisiakin oireita. Vastalääkkeitä on kyllä jo olemassa.

Kehitys ollut huimaa

Kaikesta huolimatta Johanna Mattson on tyytyväinen CAR-T:n tähänastisiin tuloksiin. Ne ovat erittäin lupaavia. Osalla potilaista vasteet näyttävät kestävän pitkään, ja näyttöä on myös vakavien syöpäsairauksien pysyvältä vaikuttavasta paranemisesta. Tämä koskee erityisesti veri- ja imukudossyöpiä. Kiinteiden kasvainten hoidossa tulokset ovat olleet vaatimattomampia – toistaiseksi. Mattsonin mukaan vie todennäköisesti vielä vuosia ennen kuin selviää, onnistuuko hoito myös kiinteiden kasvainten yhteydessä. – Hoitomuodon lopullista hyötytasoa on nyt vaikeaa arvioida. Se voi osoittautua todella merkittäväksi tai sitten emme saa siinä määrin pitkäaikaisia paranemisia kuin olemme odottaneet. – Kaiken kaikkiaan kehitys on joka tapauksessa ollut valtavaa niiden 25 vuoden aikana, jotka olen toiminut syöpälääkärinä. Tämä pätee myös Suomeen. Meillä tehdään korkeatasoista syöpätutkimusta.