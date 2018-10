Vuoden luontokuva -palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa naiselle – Taru Rantalan Iltakello "huokuu kesän lämmön ajatonta tunnelmaa"

Markku Uhari

Vuoden luontokuva -palkinto on tänä vuonna jaettu seinäjokelaisen Taru Rantalan ottamalle kuvalle nimeltä Iltakello. Palkinto jaettiin lauantaina Finlandia-talolla Helsingissä pidetyillä luontokuvafestivaaleilla. Luontokuvakilpailu pidettiin tänä vuonna 38. kerran. Voiton vienyt kuva on otos kissankellosta, jonka Rantala on ottanut kesällä. Tuomaristoa miellyttivät Rantalan otoksen tunnelma ja sommittelu. – Kissankellon raikas sininen kukka vangitsee katseen ja muodostaa hyvän vastakohdan rauhalliselle taustalle, tuomariston perusteluissa todetaan. – Kaiken kaikkiaan kuva huokuu kesän lämmön ajatonta unelmaa, perustelut jatkuvat. Rantala työskentelee luomutilan emäntänä, ja hän kertoo Suomen Luonnonvalokuvaajien tiedotteessa ottavansa paljon lähikuvia. Varsinkin kesäniityillä kukkivat kissankellot ovat hänelle ihastuksen aihe. Rantala on samalla ensimmäinen nainen, jolle luontokuvakilpailun pääpalkinto on myönnetty. Suomen Luonnonvalokuvaajien puheenjohtajan Kari Wallgrenin mukaan naisten kiinnostus luontokuvaukseen on kasvanut viime vuosina paljon, mikä näkyy hänen mukaansa siinä, että naisten osuus yhdistyksen jäsenistöstä on kasvanut vahvasti. Vuoden luontokuva valittiin tänä vuonna 14 000 otoksen joukosta, ja kilpailuun osallistui kaikkiaan 900 valokuvaajaa. Kaikkiaan liitto on jakanut palkinnon 40 valokuvalle kahdeksasta eri sarjasta. Yhdessä sarjassa sallitaan muita vapaampi kuvakäsittely. Kilpailussa on viisihenkinen tuomaristo. Teoksista on määrä järjestää valokuvanäyttelyiden kiertue eri puolille Suomea.