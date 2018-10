Orpon mielestä palaamista työaikalakiin pitäisi pohtia – olisi hyvä korvaava keino kiistellylle irtisanomislaille

Turku

Kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan aika on nyt solkenaan vastakkainasettelua, jota hän ei voi hyväksyä. – Suhteettoman laajat poliittiset lakot, jotka haittaavat ihmisten arkea ja osuvat jupakan ulkopuolisiin, ovat kohtuuttomia. Orpo sanoi, että tänä viikonloppuna tunteet ovat tosi kuumana kaikkialla ja joka puolella olisi syytä rauhoittua. Orpo kehotti kaiken keskellä osapuolia pitämään välit ja yhteydet, koska asiat on kuitenkin saatava ratkaistuksi. – Itsekin pyrin pitämään yhteyttä eri tahoihin. Keskusteluja käydään, mutta ei mitään neuvotteluja missään ole.

Työaikalain yksityiskohdissa pulmia

Orpo painotti Lännen Median haastattelussa, että voimassa on edelleen se, mitä hän on sanonut aikaisemmin. – Jos joku esittää ja tuo pöytään toimia, jotka olisivat vaikuttavuudeltaan vastaavia ja toteuttamiskelpoisia, niin täytyy aina olla valmis keskustelemaan. Palaaminen työaikalakiin on keinona sellainen, joka on nopeasti toteuttamiskelpoinen, ja siinä on vahvemmat työllistämisvaikutukset, joten sitä pitäisi pohtia. Se on hallitusohjelman mukainen. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) otti palaamisen työaikalakiin esiin viime viikolla Ylen A-studiossa. Orpo myöntää, että työaikalain yksityiskohdat ovat vaikeita, ja niihin esitys kaatui viimeksi. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt neuvottelivat puolentoista vuoden ajan työaikalaista. Hallituksen tavoitteena oli, että työpaikoilla voitaisiin sopia paikallisesti työajoista myös järjestäytymättömissä yrityksissä. Suomen Yrittäjille ei käynyt, että vain pääluottamusmies olisi voinut sopia työajoista.Ay-liike taas pitää kiinni siitä, että sopijaosapuoli voi olla vain pääluottamusmies. – Tiedän, että järjestäytymättömien yritysten pääsy soveltamaan työaikalaissa määritettyjä asioita on heille paljon tärkeämpi kuin kiistanalainen irtisanomislaki.

Sosiaaliturvan oltava kannustavaa

Orpon mukaan kaiken kaikkiaan näkemyksiä työelämästä on Suomessa päivitettävä. On uudistettava niin verotusta, työelämää kuin sosiaaliturvaa. – Minä haluan, että myös sosiaaliturva uudistetaan niin, että se kannustaa tekemään. Tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin joutenolon. Ei voi olla niin, että sosiaaliturva on houkuttelevampi kuin töihin lähteminen. Orpo sanoi tietävänsä, että yrittäjien tilaisuudessa on käynyt aiemminkin poliitikkoja lupaamassa yhtä ja toista. – Minun viestini teille yrittäjille on, että Suomessa saa yrittää. Yritys saa työllistää, se saa kasvaa. Yrittäjä saa menestyä. Suomessa saa myös epäonnistua. Saa yrittää uudestaan. Tässä on meidän poliitikkojen tehtävä. Mahdollistaa yrittäjyys.