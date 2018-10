"Nyt on pakko! – Ilmastomarssi kokosi 8 000 ihmistä osoittamaan mieltä Helsingin keskustaan

Helsinki

Markku Uhari

– Nyt on pakko! Nyt on pakko! kantautui pitkin Helsingin keskustaa. Tuhannet ihmiset kokoontuivat marssimaan ilmastonmuutoksen ehkäisyn puolesta Helsinkiin lauantaina. Kello 14:n jälkeen Senaatintorilla käynnistynyt mielenilmaus alkoi puheenvuoroilla, ennen kuin satoihin metreihin venynyt jono marssijoita alkoi kulkea läpi pääkaupungin keskustan kohti eduskuntataloa. Marssijoita osallistui lopulta enemmän, kuin poliisi tai järjestäjät alkuun ennustivat. Vielä perjantaina Helsingin poliisi arvioi, että marssille osallituu 5 000 ihmistä. Lauantai-iltapäivänä Twitterissä poliisi tiedotti, että osallistujia on noin 8 000. Marssiosallistujien suuri määrä johti myös siihen, että ohjelman aikataulu venyi. Eduskuntatalon eteen kokoontunut marssijoukko pääsi kuuntelemaan poliitikkojen ja marssin järjestäneiden puheenvuoroja noin kello 16.30. Marssia suojasivat lukuisat poliisit Helsingin keskustassa. Aikaisemmin päivällä Helsingin Sanomat uutisoi, että Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) mielenosoitus järjestettiin myös lauantaina, mutta PVL:n mielenilmauksella ei poliisin mukaan ollut yhteyttä ilmastomarssiin. Marssi sujui rauhallisesti ilman suurempia järjestyshäiriöitä.

Lukuisia järjestäjiä

Lauantaista ilmastomarssia on ollut mukana järjestämässä lukuisat järjestöt, muun muassa Ehkäisevä päihdetyö, Greenpeace, Helsingin ylioppilaskunta ja WWF. Mielenilmauksen tarkoituksena on kampanjoida ilmastonmuutosta ehkäisevien lisätoimien puolesta. Motiivin marssille osaltaan antoi muutama viikko sitten julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti, jossa vaaditaan entistä tiukempia toimia ilmastonmuutoksen ehkäisylle. Päivän aikana mielenilmausjoukko kuuli muun muassa ruotsalaista nuorta Greta Thunbergiä. Thunberg on mennyt koululakkoon kritisoidakseen länsimaiden kulutuskulttuuria. Poliittisten tunnusten käyttöä ei toivottu marssien aikana, mutta kulkueessa oli mukana monia poliitikkoja, ja poliitikkoja kuultiin myös eduskunnan portailla. Marssilla vaadittiin myös ilmastovaaleja. Eduskuntatalon edustalla hallituspuolueiden edustajat keräsivät yleisöltä buuauksia huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo ja vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen. Kuitenkin kokoomusta edustanut sisäministeri Kai Mykkänen sai yleisöltä aplodit, kun Mykkänen kannatti muun muassa liharuokien rajoitusta ja turpeen energiakäytön vähentämistä. Vaikka mielenilmauksessa vaadittiin tiukkoja toimia ilmastonmuutoksen ehkäisylle, mielenilmauksessa kuultiin myös valoisia kannanottoja. – Haasteet ovat valtavat, mutta ratkaisuiksi tapahtuu asioita, jotka olisivat muutama vuosi sitten olleet mahdottomia, totesi Greenpeace-järjestön Kaisa Kosonen.