Työnantajapuolelta ei heru ymmärrystä poliittisille mielenilmauksille ja uusille lakoille – "Työmarkkinoilla tilanne on ihan kestämätön"

Vast: Alle 10 hengen yrityksiä?

No sitä tässä muutkin ihmetellyt et mikä tämä alle 10 hengen irtisanomisjuttu on, kun on se 6kk koeaika ja voi jopa tehdä määräaikaisen työsopimuksen. Ja yt neuvotteluilla pääsee aina eroon. Yleensä nämä alle 10 hengen firmat on missä kitupihi toimitusjohtaja ja käyttää kaikkia työllistettyjä ja harjoittelijoita hyväksi, kaikilla tuilla mitä saa. Silti nämä firmat tarvitsee sen vakituisen mut kun ei kun joutuu maksamaan. Jos noit saa tahtonsa läpi, niin ei kukaan uskalla edes asuntoa enää ostaa kun voi olla et työtön kun alkaa piheys iskeä ja joutuu ilman syytä pihalle