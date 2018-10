Lakot laajenevat taas – 7 000 Teollisuusliiton työntekijää ensi viikolla kolmeksi päiväksi lakkoon, Prolla työnseisaus

Aki Taponen, Joonas Kuikka

Teollisuusliitto ilmoitti perjantaina iltapäivällä uusista poliittisista työtaistelutoimista. Liiton puutuote- ja erityisalat järjestävät kolmen vuorokauden poliittisen lakon pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen valmistelemaa irtisanomislakia vastaan. Lakko alkaa aamulla 25. lokakuuta ja päättyy illalla 27. lokakuuta. Lakkoon osallistuu 7 000 työntekijää muun muassa sahoilla ja vaneritehtailla 90 toimipaikalla. Ammattiliitto Pro aloittaa torstaina kolmen vuorokauden työnseisauksen, joka kestää yhtä kauan kuin Teollisuusliiton lakko. Työnseisaus koskee toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia töitä erikseen nimetyissä yrityksissä mekaanisessa metsäteollisuudessa, puusepänteollisuudessa sekä tekstiili- ja muotialalla.

Teollisuusliitto ilmoitti jo perjantaina aamupäivällä irtisanovansa kilpailukykysopimukseen liittyvän työajan pidennyksen vuoden 2020 alusta lukien Metalliliiton työehtosopimuksissa. Sopimus irtisanottiin teknologiateollisuudessa, auto- ja konealoilla, pelti- ja teollisuuseristysalalla, malmikaivoksissa sekä teknisessä huollossa ja kunnossapidossa. Työajan pidennyksen irtisanominen tarkoittaa sitä, että näillä sopimusaloilla ei enää vuonna 2020 tehdä kilpailukykysopimuksessa määriteltyä 24 tunnin mittaista lisätyötä, Teollisuusliitto tiedotti. Sipilän hallituksen ajamassa kilpailukykysopimuksessa päätettiin kolmen päivän tai 24 tunnin työajan pidennyksestä vuodessa ilman korvausta. Metalliliitto ja Teknologiateollisuus sopivat sen mukaisesta ratkaisusta syksyllä 2016. Tämän sopimuksen mukaan pidennys koskee kuitenkin vain kolmea vuotta 2017, 2018 ja 2019.

Toisin kuin lähes kaikissa muiden alojen sopimuksissa, työajan pidennyksestä sovittiin Metalliliiton solmimassa työehtosopimuksessa lisäpöytäkirjalla. Se on ensimmäisen kerran irtisanottavissa päättymään vuoden 2019 lopussa, ja sitä mahdollisuutta ammattiliitto nyt käytti. Päätös sopimuksen irtisanomisesta on tehty jo aikanaan Metalliliiton valtuustossa ennen Metalliliiton, TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton ja Puuliiton yhdistymistä. Teollisuusliitto ilmoitti irtisanomisesta työnantajaliitoille perjantaina. Ilmoitus koskee yli 100 000 työntekijää. Sopimuksen irtisanomisilmoitus ei koske Teollisuusliiton muita sopimusaloja, sillä niissä työajan pidentämisestä on sovittu suoraan työehtosopimuksissa. Niiden osalta Teollisuusliiton tavoitteena on poistaa 24 tunnin työajan pidennys seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

Perjantaina ilmoitettiin muistakin vastatoimista hallituksen valmistelemaa irtisanomislakia vastaan. Paperiteollisuuden toimihenkilöt aloittavat ylityökiellon ensi viikon torstaina, kertoi ammattiliitto Pro. Toimihenkilöt työskentelevät alan yritysten asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Ylityökiellon piirissä on yli 2 000 toimihenkilöä, ja se on voimassa 18. marraskuuta saakka. Toimihenkilöliitto ERTO päätti perjantaina julistaa vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelualalle ensi maanantaista alkaen. Se päättyy 4. marraskuuta. Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL aloittaa kahden päivän poliittisen lakon maanantaina. Se näkyy siivouksessa, kiinteistöhuollossa, ruokapalveluissa sekä liikunta-, kulttuuri- ja urheilutoimessa. Lakkoon osallistuu yli 10 000 pääasiassa kunta-alan työntekijää.

