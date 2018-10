Turku

Kirsi Turkki

Jyrki Mäkynen jatkaa Suomen Yrittäjien puheenjohtajana. Mäkysellä ei ilmaantunut haastajaa, joten hänen valintansa Suomen Yrittäjien liittokokouksessa Turussa oli selvä. Mäkynen sanoi kiitospuheenvuorossaan, että yrittäjät ovat maan talouden ja hyvinvoinnin selkäranka. – Tämä on arvokasta työtä. Kiitos luottamuksesta, se tekee nöyräksi. Yrittäjät muuttavat maailmaa Yrittäjien puheenjohtajana voi olla vain kolme kaksivuotiskautta, joten alkava kausi jää Mäkysen viimeiseksi. Hänet valittiin puheenjohtajaksi yrittäjien Tampereen liittokokouksessa lokakuussa 2014. Mäkynen on 54-vuotias Seinäjoella asuva yrittäjä. Hänen yrityksensä on Oy HM Profiili Ab, joka kalustaa toimistoja ja julkisia tiloja. Liittokokouksessa äänestetään varapuheenjohtajista, koska tehtävään pyrkii kuusi yrittäjää.