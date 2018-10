Entinen poliisijohtaja vaati oikeutta hylkäämään häntä kohtaan nostetun virkarikossyytteen – oikeus oli toista mieltä

Markku Uhari

Entistä poliisijohtajaa ja tämänhetkistä keskusrikospoliisin päällikköä Robin Lardotia vastaan nostettu syyte ei ole niin ilmeisen perusteeton, että se olisi pitänyt hylätä jo alkuunsa, päätti Helsingin käräjäoikeus perjantaina Käräjäoikeudessa alkoi lokakuussa poliisin tietolähdetoimintaa koskevaa oikeudenkäynti, jossa syytettyinä lukuisia entisiä korkea-arvoisia poliiseja. Virkarikoksista syytettynä on muun muassa entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja Helsingin poliisilaitoksen entinen komentaja. Oikeudenkäynti liittyy Helsingin poliisin tietolähdetoimintaan vuosina 2009–2013. Syytteessä on myös huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. Vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Valtakunnansyyttäjä nosti Lardotia vastaan syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lardot toimi tapahtumien aikana poliisijohtajana Poliisihallituksessa, ja hän johti rikostorjuntayksikköä. Nykyisin hän on keskusrikospoliisin päällikkö (KRP), joskin sisäministeriö on pidättänyt hänet virastaan oikeudenkäynnin ajaksi. Syyte ei kuitenkaan koske hänen toimiaan KRP:ssä. Lardot on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen tietolähdetoiminnan valvonnassa ja hän vaati oikeudenkäynnin alkupäivinä, että oikeus hylkää häntä kohtaan nostetun syytteen ilmeisen perusteettomana.

– Helsingin poliisilaitoksen valvonta ei ole kuulunut Lardotin virkavelvollisuuksiin, hänen perusteluvaatimuksessaan muun muassa lukee.

Lardot pyysi myös, että hänen osaltaan menettelyssä voisi ottaa vastaan rajoitetusti näyttöä. Perjantaina käräjäoikeus päätyi kuitenkin siihen, ettei syyte hänen osaltaan ole niin perusteeton, että se pitäisi jo oikeudenkäynnin alussa hylätä.

– Jotta syytettä voitaisiin pitää selvästi perusteettomana, pitäisi sen olla oikeudellisesti perusteeton, mikä ilmenee arvioitaessa syytteessä esitettyä vaatimusta ja tosiseikkoja, oikeus toteaa ja lisää, ettei Lardotin tapauksessa tällaisesta ole kysymys.

Kaikkiaan kahdeksan korkea-arvoisissa poliisijohdon tehtävissä ollutta on syytteessä virkarikoksista. Helsingin käräjäoikeus käsittelee tietolähdetoimintaan liittyvää kokonaisuutta ensi keväälle saakka.