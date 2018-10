Yrittäjät kehottavat jäseniään lopettamaan ay-jäsenmaksujen perimisen – kovempia toimia suunnitteilla

Kirsi Turkki

Suomen Yrittäjät on pettynyt siihen, että ammattiliitot jatkavat työtaistelujaan pienten yritysten henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista vastaan. Yrittäjien mielestä vastatoimet olisi pitänyt lopettaa, kun eduskunnan enemmistö antoi hallitukselle tukensa keskiviikon tiedonantoäänestyksessä. Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoi avajaispuheessaan, että järjestö kannustaa jäseniään lopettamaan ay-jäsenmaksujen perimisen. Yrittäjien mukaan ammattiliitot toimivat nyt eduskunnan tahtoa vastaan. Suomen Yrittäjät ottaa Turun liittokokouksessaan kantaa ajankohtaiseen työmarkkinatilanteeseen. Kannanoton luonnoksessa on esillä jäsenmaksujen perimisen lopettaminen. Yrittäjien mukaan työnantajien tehtävä ei ole organisoida ammattiyhdistysliikkeen rahoituksen keräämistä. Suomen Yrittäjät muistuttaa, että järjestäytymättömien yritysten ei tarvitse periä jäsenmaksuja.

Mäkynen uskoo, että järjestön kehotus laittaa vyöryn liikkeelle ja monet järjestäytymättömät yritykset lopettavat jäsenmaksujen perinnän. Mäkynen perustaa arvionsa yrittäjiltä tulleeseen palautteeseen. – Palaute on ollut äärettömän kovaa ja kovempiakin toimia on esitetty. Mäkynen sanoi myös liittokokouksen tiedotustilaisuudessa, että kovemmat toimet poliittisia lakkoja vastaan ovat mahdollisia, mutta niihin palataan vasta myöhemmin. Yrittäjät painottavat, että poliittisia lakkoja pitäisi Suomessa rajoittaa ja uudistus pitäisi kirjata seuraavan hallituksen ohjelmaan. Suomen Yrittäjien liittokokoukseen Turkuun on kokoontunut noin 1600 yrittäjää. Kokouksessa valitaan myös järjestön puheenjohtajisto.