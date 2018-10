Yrittäjiltä operaatio JHL:n lakkoa vastaan – yritykset jakavat ruokaa lakon piirissä oleviin kouluihin ja päiväkoteihin

Kirsi Turkki

Suomen Yrittäjien piirissä on alkanut operaatio vastatoimiksi JHL:n alkuviikon lakkoon. JHL aloittaa poliittisen lakon maanantaina 22. lokakuuta kello 00.00. Lakko päättyy 23. lokakuuta kello 24.00. JHL lakkoilee, koska ei hyväksy hallituksen suunnitelmia helpottaa irtisanomisia alle kymmenen hengen yrityksissä. JHL:n lakko koskee siivous-, kiinteistöhuolto- ja ruokapalvelualoja sekä liikunta-, urheilu- ja kulttuuripalveluita. Lakossa on yli 10 000 JHL:n jäsentä. Lakko iskee koulujen, päiväkotien ja vanhuspalveluiden ruokahuoltoon. – Useilla paikkakunnilla aiotaan auttaa päiväkoteja ja kouluja ruokahuollon toteuttamisessa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo. Pentikäisen mukaan valmistelut ovat meneillään jo noin kymmenellä paikkakunnalla Suomessa. Esimerkiksi Pirkanmaalla, Seinäjoella ja pääkaupunkiseudulla yrittäjät aikovat auttaa ruokahuollossa vapaaehtoisesti ja ilman korvauksia. Pentikäinen sanoo, että operaatiossa on mukana ravintoloita ja catering-alan yrityksiä. Ruokailun järjestetään hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa. Suomen Yrittäjät aloitti tänään liittokokouksensa Turussa, jonne on kokoontunut yli 1500 yrittäjää. Liittokokouksessa valitaan yrittäjäjärjestölle puheenjohtajisto ja otetaan kantaa ajankohtaiseen työmarkkinatilanteeseen.