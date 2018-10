HS julkaisi jutun puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta salaisin paperein – Toimittajan kotiin tehty kotietsintä oli laillinen, päätti hovioikeus

Markku Uhari

Poliisi sai takavarikoida ja tutkia Helsingin Sanomien toimittajalta takavarikoitua aineistoa, päätti Helsingin hovioikeus perjantaina. Kyse on joulukuussa 2017 tehdystä kotietsinnästä toimittaja Laura Halmisen kotiin. Halminen oli toinen kirjoittajista Viestikoekeskusta käsitelleessä jutussa, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa 16.12.2017. Jutussa julkaistiin osia valtion korkeasti salaisiksi luokitelluista asiakirjoista. Kotietsintä tehtiin toimittajan kotiin päivä sen jälkeen, kun juttu oli julkaistu. Poliisi saapui paikalla palokunnan kanssa sen jälkeen, kun toimittaja oli asuintalonsa kellaritilassa hakannut kannettavaa tietokonettaan vasaralla. Hakkaamisen seurauksena oli syttynyt pieni tulipalo. Samassa yhteydessä poliisi suoritti erityisen kotietsinnän toimittajan kotiin. Kotietsinnästä päätti lopulta keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja eikä tuomioistuin, vaikka kyse oli erityisestä kotietsinnästä. Toisin kuin yleisessä kotietsinnässä, lähtökohta erityisessä etsinnässä on, että päätöksen siitä tekee tuomioistuin. Laki kuitenkin antaa kiireellisissä tilanteissa tutkinnanjohtajalle oikeuden määrätä etsintä. Erityinen kotietsintä eroaa tavanomaisesta kotietsinnästä siinä, että kotietsinnässä on mukana ulkopuolinen etsintävaltuutettu. Erityistä kotietsintää voidaan käyttää, jos etsintä kohdistuu paikkaan, jossa voi olla arkaluonteista tietoa. Tässä tapauksessa kyse oli siitä, että toimittajan kotoa otetuissa tallennuslaitteissa olisi ollut toimittajan lähdesuojan alaista materiaalia.

Hovioikeus katsoi, että kotietsinnälle oli edellytykset ja se oli tehty oikein. Lisäksi hovioikeus arvioi, ettei pakkokeinoilla ollut pyritty murtamaan lähdesuojaa, vaikka aineistossa oli materiaalia, joka oli toimittajan mukaan lähdesuojan alaista. Poliisi sai myös oikeuden mukaan takavarikoida ja jäljentää takavarikoitua materiaalia, koska siellä ollut materiaali ei paljastanut tiedon lähdettä. – Vaikka lähdesuoja on merkityksellinen vapaan lehdistön perustana, pakkokeinojen kohdentuminen toimittajaan ei sellaisenaan loukkaa lähdesuojaan perustuvaa vaitiolo-oikeutta, hovioikeus perustelee päätöstiedotteessa. Helsingin käräjäoikeus päätyi aikanaan samaan johtopäätökseen. Puolustusvoimien pääesikunta teki HS:n jutussa julkaistujen salaisten asiakirjojen vuoksi tutkintapyynnön poliisille. Keskusrikospoliisi tutkii juttua epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena.