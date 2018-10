MV-julkaisuun liittyviä rikosepäilyjä on vielä syyteharkinnassa – syyttäjä: "Isoimmat on mielestäni ratkaistu"

Markku Uhari

Syyttäjällä on parhaillaan lisää MV-julkaisuun liittyviä rikosepäilyjä syyteharkinnassa. Helsingin käräjäoikeus antoi torstaina ratkaisunsa kaikkiaan yli kahteenkymmeneen MV-verkkojulkaisuun liittyvään syytteeseen. Syytteistä hyväksyttiin parikymmentä, ja valtaosassa syylliseksi todettiin MV-lehden perustaja Ilja Janitskin. Janitskin tuomittiin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen muun muassa törkeistä kunnianloukkauksista ja kiihottamisista kansanryhmää vastaan. Kokonaisuudessa tuomittiin myös nainen, jonka oikeus katsoi toimineen MV-julkaisun keskusteluosion ylläpitäjänä. Lisäksi Ylen toimittajaan kohdistuneista kirjoituksista tuomittiin Janitskinin ja naisen lisäksi Johan Bäckman. Bäckman sai vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen kertoo, että hänellä on syyteharkinta kesken useassa MV-julkaisuun liittyvässä asiassa. Osassa epäilyistä on päätetty myös rajoittaa esitutkintaa. – Odotin hieman tätä tuomiota, koska se helpottaa loppukokonaisuuden hahmottamista ja syyteharkinnan tekemistä, Hämäläinen sanoo Lännen Medialle. Hän arvioi, että syyteharkinta muiden rikosepäilyjen osalta hoidetaan syksyn aikana valmiiksi. Hämäläisen mukaan Janitskin on osassa rikoksista epäiltynä. Syyteharkinnassa olevat jutut ovat Hämäläisen mukaan kuitenkin pienempiä kuin se kokonaisuus, josta käräjäoikeus antoi ratkaisunsa torstaina. – Isoimmat on mielestäni ratkaistu. Janitskin ei enää vastaa MV-julkaisusta

Hämäläinen ajoi syytteitä myös juttukokonaisuudessa, josta Helsingin käräjäoikeus antoi ratkaisunsa torstaina. Hän kertoo olleensa tyytyväinen oikeuden päätökseen "ensi lukemalta". Oikeus hyväksyi valtaosan Hämäläisen nostamista syytteistä. Janitskinin osalta syyte hylättiin Kalevan päätoimittajaan kohdistetun epäillyn laittoman uhkauksen osalta, minkä lisäksi kaksi tekijänoikeusrikossyytettä hylättiin. Myös yksi mies, jolle oli MV-julkaisun kautta kerätty rahaa, vapautettiin rahankeräysrikossyytteestä. Oikeuden mukaan ei saatu riittävää näyttöä siitä, että mies oli itse ollut rahankeruussa osallinen. – [Kaatuneet syytteet] eivät olleet kokonaisuudessa ratkaisevassa asemassa. Perusteet, joilla oikeus hylkäsi syytteet, ovat täysin hyväksyttävissä, Hämäläinen sanoo.

Helsingin käräjäoikeuden torstainen päätös ei toistaiseksi ole saanut vielä lainvoimaa, ja siitä voi valittaa hovioikeuteen. Lännen Media tavoitti torstaina Johan Bäckmanin asianajajan Jyrki Leivosen, mutta hän ei halunnut kommentoida oikeuden ratkaisua julkisesti. Lännen Media ei lukuisista yrityksistä huolimatta tavoittanut torstai-iltapäivänä Ilja Janitskinin asianajajaa Anu Koivua kommentoimaan oikeuden ratkaisua. Koivu kommentoi torstaina kuitenkin uutistoimisto STT:lle, että Janitskinin rangaistus on hänestä ankara ja vahingollinen sananvapaudelle. Janitskinin puolustus aikookin Koivun mukaan valittaa tuomiosta.

Jutussa asianomistajana ollut Kaleva365 Oy kuuluu Lännen Mediaan.

