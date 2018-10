Ympäristöministeri Tiilikainen teki ilmastolakiesityksiä – kivihiili kiellettäisiin 2029, biopolttoaineet korvaisivat

Joonas Kuikka

Hallitus esittää uutta lakia, jolla kivihiilen käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa kiellettäisiin kokonaan 1. toukokuuta 2029 alkaen. Kivihiilen kielto liittyy Suomen ilmastotavoitteisiin. Tarkoitus on luopua kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä sähkön ja lämmön tuotannossa. Kivihiilen kielto olisi polttoaineista ensimmäinen. – Kivihiilen osalta haluamme olla sen käytöstä luopuvien maiden etujoukossa, koska se on merkittävä ilmastoteko, kertoo lakihankkeesta vastaava ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa. Hallituksen mukaan kivihiilen käyttö on vähentynyt Suomessa. Se vähentyy edelleen vuoden 2029 lähestyessä. Kieltoon sopeutuminen aiheuttaisi eniten lisäkustannuksia Helsingin ja Vaasan kaukolämpöverkoissa, joissa käytetään tällä hetkellä merkittävästi kivihiiltä.

Kivihiili aiotaan korvata esimerkiksi biopolttoaineilla. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Tiilikaisen toinen lakiesitys koskee biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kiristämistä. Vuonna 2029 liikenteen biopolttoaineen osuuden velvoite olisi jo 30 prosenttia. Lisäksi silloin liikenteessä pitäisi olla 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa. Yhteistoimilla saavutettaisiin hallituksen mukaan 50 prosentin päästövähennys. Myös työkoneiden biopolttoöljyvelvoite nousisi 10 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä.

Arvostelijat ovat kritisoineet sitä, että biopolttoaineiden tuottaminen pienentäisi Suomen metsien hiilinielua ja pahentaisi siten Suomen ilmastovaikutuksia. Tehokkaimmillaan biopolttoaineita voidaan tuottaa hakkeesta ja hakkuujätteestä, joka muuten lahoaisi metsään. Silloin päästövaikutukset ovat pienimmät. Suomessa metsät eli hiilinielut ovat viime vuosina koko ajan kasvussa hakkuista huolimatta tai niiden ansiosta. Vastaus riippuu puhujan näkökulmasta. Metsät joka tapauksessa sitovat vuosi vuodelta enemmän hiilidioksidia, mikä on hyvä asia ilmaston kannalta. Hakkuiden kestävää rajaa ja toteutustapaa määritellessä pidetään huoli siitä, että metsät kasvavat jatkossakin enemmän kuin niitä kaadetaan. Avohakkuut ovat haitallisimpia metsän kasvulle, hiilen sidonnalle ja metsien lajistoille.