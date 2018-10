Nuoret naiset ovat Kelan psykoterapian suurkuluttajia

Pekka Hakanen

Kela on viime vuosina vähentänyt vaativaan lääkinnälliseen laitoskuntoutukseen päässeiden määrää. Kelan kuntoutuksen kokonaismäärässä ei ole tapahtunut isoa muutosta.

Turun seudulla on paljon närää aiheuttanut Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen häviäminen Kelan järjestämässä vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta koskevassa kilpailutuksessa. Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren muistuttaa, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden määrä on kasvanut kolmanneksella viiden vuoden aikana ja kustannusten kokonaismäärä on kasvanut noin 30 prosenttia.

Ahlgren myöntää, että kuntoutuslaitoksissa toteutettujen moniammatillisen yksilökuntoutuksen ja kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien määrät ovat laskeneet.

– Kuntoutuksessa painopiste on siirtynyt laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen, Ahlgren sanoo.

Kelan kuntoutuksessa on muutaman vuosikymmenen aikana tapahtunut radikaali muutos. Nykyään valtaosa kuntoutuksesta annetaan mielenterveydellisistä syistä.

Viime vuonna vajaasta 109 000 Kelan rahoittamaan kuntoutukseen osallistujasta reilut 65 000 sai kuntoutusta mielenterveydellisistä syistä. Vuodesta 1995 määrä on seitsemänkertaistunut. Samaan aikaan tuki- ja liikuntaelinten sairauksien kuntoutus on lähes puolittunut.

– Mielenterveyden häiriöiden kuntoutuksen merkitys on ymmärretty paremmin, ja myös tutkimustieto kuntoutuksen vaikuttavuudesta on lisääntynyt, Ahlgren kertoo.

Erityisesti nuoret naiset ovat hakeutuneet psykoterapiaan. Mielenterveydellistä kuntoutusta sai viime vuonna lähes 40 000 naista, kun miehiä oli reilusti vähemmän eli noin 25 000. Naisista puolet eli noin 20 000 oli 16–34 -vuotiaita.

Naisista noin 20 000 haki apua mielialahäiriöihin ja 12 000 ahdistukseen. Vastaaviin vaikeuksiin apua sai vain 10 000 miestä eli vajaa kolmasosa verrattuna naisiin.

Ahlgren sanoo, että asiaan ei ole yksiselitteistä vastausta.

Masennushäiriöitä on epidemiologisesti enemmän naisilla kuin miehillä, mikä saattaa selittää osan sukupuolieroista. Naiset myös hakevat herkemmin näitä palveluita

Miesten masennus ilmenee hiukan eri tavoin kuin naisten, mutta heillekin olisi monissa tilanteissa hyötyä kuntoutuspsykoterapiasta.

Ahlgrenin mukaan on hyvä, että asiakkaat osaavat vaatia palveluita. Hän muistuttaa, että niin naisten kuin miesten ahdistuneisuushäiriöiden perusteella myönnetyt psykoterapiat lisääntyivät vuonna 2011 voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen. Uusi laki antoi kansalaisille subjektiivisen oikeuden hakea näitä palveluita.

Ahlgrenin mukaan mielenterveyspalveluiden kysyntä ei ole vaikuttanut Kelan muuhun kuntoutukseen. Kelan on järjestettävä kuntoutus aina kun laissa määritellyt edellytykset täyttyvät.

Ainoastaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kohdalla on pelivaraa ja tähän vaikuttaa suoraan eduskunnan päätökset. Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen valtionrahoitus on kolmen viimeisen vuoden aikana vähentynyt yli 30 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta Kelan kuntoutuksen kokonaiskustannukset ovat Ahlgrenin mukaan nousseet 15 prosenttia vuoden 2013 jälkeen.