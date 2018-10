Sipilän yllättävä ehdotus jakaa mielipiteet – ay-väki ei syty, SAK:ssa pohditaan heittikö pääministeri tietoisen haasteen

Riikka Sipilä

Anita Simola

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ehdotti A-studion haastattelussa tiistaina, että esityksestä irtisanomislaiksi luovuttaisiin ja samalla palattaisiin alkuperäiseen ehdotukseen työaikalain joustojen lisäämiseksi kaikissa yrityksissä, kuuluivatpa ne sitten työnantajaliittoon tai ei.

– En oikein syty ajatuksesta, että lähdettäisiin paikallisesti avaamaan työehtosopimusten työaikaa koskevia yksityiskohtia. STTK:n kanta on, että tällaisista asioista sovitaan yhdessä luottamushenkilöiden kanssa, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan Sipilän ehdotukseen on toistaiseksi hankala ottaa kantaa.

– Me emme nyt tarkalleen tiedä, mitä pääministeri sanoillaan tarkoitti. Jos hän ehdottaa, että työnantaja voisi sopia esimerkiksi työajoista ohi työehtosopimusten, vaikka yksittäisen palkansaajan kanssa, niin kyseessä ei meidän mielestämme ole sovinnon ele, vaan pikemminkin haaste, Eloranta toteaa.

Yli 40 vuotta työehtosopimuksia tehnyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n entinen työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen kertoo puolestaan Lännen Medialle, että pääministerin ehdotuksessa on hänen mielestään paljon hyviä aineksia.

– Kyse on muusta kuin tästä irtisanomisriidasta, vaikkakin työaikalaista on niin ikään riidelty, mutta siitä on kulunut aikaa ja nyt osapuolten on helppo ottaa uusi asento.

Jos ryhdytään rukkaamaan työaikalakia irtisanomislain sijaan, niin siinä on se hyvä puoli, ettei työaikalaki rajaa henkilöstön määrää niin kuin irtisanomissuojan heikentämiseen tähtäävässä esityksessä on linjattu.

– Uudistus olisi yhdenvertainen. Sitä voidaan puolustaa myös sillä, että työnantajien pitää olla lainsäädännön suhteen mahdollisimman tasavertaisessa asemassa riippumatta siitä, ovatko ne järjestäytyneitä vai eivät.

Lasse Laatunen on sitä mieltä, että Sipilä on ehdottanut tosissaan.

– Ei kai pääministeri tällaisia hyvin vuoksi esittele televisiossa.

Hallituksen tavoite on ollut, että työaikalain ja työehtosopimusten työaikaa koskevia joustoja pääsisivät soveltamaan myös ne työpaikat, jotka eivät kuulu liittoihin. Asiasta on neuvoteltu aiemmin, mutta neuvottelut kariutuivat.

Suomen Yrittäjät oli tuolloin neuvottelujen ainoa osapuoli, joka ei esitystä hyväksynyt.

– STTK voisi hyvin palata samaan neuvottelupöytään, mutta vain samoilla ehdoilla joista jo kesällä 2016 oltiin vähällä päästä sopuun. Nyt tuntuu siltä, ettei se enää maan hallitukselle riitä, Antti Palola sanoo.

Jarkko Eloranta pohtii, ollaanko nyt kajoamassa sopimusyhteiskunnan keskeisiin periaatteisiin.

– Ei voi olla niin, että joillakin järjestäytymättömillä työnantajilla on sopijaosapuolena vain oikeuksia, vaan niillä pitää myös olla samat velvollisuudet kuin muillakin työnantajilla. Se olisi sopimusyhteiskunnan keskeisen palikan pois ottamista ja tällaisen esityksen eteenpäin vieminen ei pienentäisi kiistaa, vaan veisi sen aivan uudelle tasolle, Eloranta sanoo.

Laatunen kehottaa kaikkia osapuolia neuvottelupöytään puhtaalta alustalta.

– Ei kenelläkään tai millään järjestöllä voi olla oikeutta asettaa ennakkoehtoja, ei Suomen Yrittäjillä, ei Hakaniemen SAK:lla, ei Etelärannan EK:lla eikä liioin STTK:lla tai Akavalla, pitkän linjan työmarkkina-asiantuntija sanoo.

Hallituksen esitykselleen hakema eduskunnan luottamus ei muuta SAK:n Elorannan ja STTK:n Palolan mukaan ay-väen suunnitelmia.

– Useat meidän liittojen hallitukset ovat sovitusti koolla tällä viikolla päättämässä jatkotoimenpiteistä. Sinänsä tilanteeseen ei ole meidän kannaltamme tullut mitään uutta, Jarkko Eloranta sanoo.

– STTK:ssa on siitä huolimatta vanha päätös voimassa, meidän mielestämme hallituksen pitäisi luopua esityksestään irtisanomisten helpottamiseksi pienissä yrityksissä, Antti Palola toteaa.

Hallitus on esittänyt, että työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita kevennettäisiin alle 10 hengen yrityksissä.

Samalla työttömyysturvan korvauksetonta määräaikaa eli ns. karenssia lyhennettäisiin 90 päivästä 60 päivään, jos työnantaja päättää työsuhteen työntekijän moitittavan menettelyn vuoksi. Jälkimmäinen koskisi kaikenkokoisissa yrityksissä työskenteleviä työntekijöitä.

