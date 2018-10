Ylen hallintoneuvoston perussuomalaiset vaativat potkuja Ylen toimittajalle

Rami Nieminen

Ylen hallintoneuvoston jäsenet Jari Ronkainen ja Olli Immonen vaativat toimittaja Sara Rigatellin irtisanomista. Ronkainen ja Immonen ovat perussuomalaisten kansanedustajia.

Kaksikon mukaan Rigatelli pitäisi erottaa Ylestä ohjaaja Aku Louhimieheen kohdistuneen "ajojahdin" vuoksi.

– Ajojahti on mennyt liian pitkälle. Vaikka toimittaja olisi kuinka virkavapaalla, on hän edelleen Ylen toimittaja. Se, että vapaa-ajallaan mustamaalaa aiemmin uutisoimaansa henkilöä on irtisanomisperuste! Ylen operatiivisen johdon tulisi tajuta tämä ja potkaista toimittaja pihalle, Ronkainen jyrähtää kaksikon yhteisessä tiedotteessa.

Julkisuudessa on viime päivinä puitu tapausta, jossa Aku Louhimies siirrettiin syrjään Britannian Yleisradioyhtiön uuden draamasarjan tuotannosta. Toimittaja Rigatelli oli ottanut yhteyttä BBC:hen ja kertonut yhtiölle Louhimieheen kohdistuneista syytöksistä. Useat naisnäyttelijät ovat valittaneet Louhimiehen kohdelleen näyttelijöitä epäasiallisesti.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Rigatelli on parhaillaan opintovapaalla Ylestä ja on epäselvää, missä roolissa hän oli yhteydessä BBC:hen.

21-jäseninen hallintoneuvosto on Ylen ylin päättävä elin. Se koostuu pääasiassa kansanedustajista. Hallintoneuvosto on perinteisesti välttänyt puuttumasta Ylen journalistisiin asioihin. Kansanedustajat ovat tavanneet kunnioittaa Ylen journalistista itsenäisyyttä. Hallintoneuvostolla on oikeus valita Ylen hallitus ja päättää Ylen strategiasta.