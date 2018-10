Sipilä syytti ay-liikettä painostamisesta – poliitikoilta vaaditaan nyt rohkeutta ja päättäväisyyttä

Kirsi Turkki

Sipilä esitteli eduskunnassa valtioneuvoston tiedonannon hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä.

Sipilä aloitti puheenvuoronsa kertaamalla hallituksen tavoitteet eli työllisyyden parantamisen ja julkisen talouden vahvistamisen. Työllisyysaste on jo melkein 72 prosenttia ja työssäkäyvien määrä on kasvanut yli 115 000.

Sipilä muistutti, että hallituskauden ennusteet eivät luvanneet hyvää taloudelle, eikä työllisyydelle.

Ammattiyhdistysliike sai Sipilältä heti alkuvaiheessa kiitokset kilpailukykysopimuksen solmimisesta.

– Tiedän, ettei sopimus ollut helppo, mutta se oli isänmaallinen teko.

Sipilä sanoi, että kiky-sopimuksen vaikutukseksi on arvioitu 30 000–40 000 työpaikkaa. Muilla hallituksen päätöksillä on saatu 33 000–42 000 työpaikkaa lisää. Muita toimia ovat olleet esimerkiksi koeaikojen pidennys ja takaisinottovelvoitteen lyhentäminen, työaikalain uudistaminen joustavaksi.

Pääministerin mielestä eniten hallituksen talouspolitiikasta ovat hyötyneet ne yli satatuhatta entistä työtöntä, jotka nyt ovat töissä.

– Hallitus on pyrkinyt alentamaan työllistämiskynnystä monilla eri toimilla ja parantamaan pienyrittäjän asemaa. Erityisesti pienissä yrityksissä työsuhdeturvaa koskevien säännösten on katsottu nostaneen työllistämiskynnystä.

Puheenvuoronsa lopuksi Sipilä totesi, että hallitus jatkaa pienten yritysten työllistämiskynnyksen madaltamista koskevan hallituksen esityksen valmistelua, jos eduskunta antaa keskiviikkona luottamuksen hallitukselle tässä asiassa.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Matti Vanhanen toi esille kiistan periaatteellisen puolen. Vanhanen oli ideoimassa valtioneuvoston tiedonantoa eduskunnalle. Tiedonannon tarkoituksena on osoittaa, että lakot kohdistuisivat jatkossa eduskuntaan, jos hallitus saa keskiviikkona eduskunnan luottamuksen

– Uudistuksen etenemiseen on tullut periaatteellinen puoli liittojen aloitettua poliittiset työtaistelutoimet. Pohjimmiltaan kyse on siitä, päättääkö Suomen asioista viime kädessä kansanvaltaisesti valittu eduskunta ja sen luottamuksen varassa toimiva hallitus - vai etujärjestöt? Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta, Vanhanen sanoi.

Vanhanen muistutti, että hallitus kannattaa sopimusyhteiskuntaa.

– Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa, että poliittiselle päätöksenteolle jää äänettömän yhtiömiehen rooli. Eikä sitä, että päätöksiä jätettäisiin tekemättä vain siksi, jos työmarkkinaosapuolet eivät ole neuvotteluiden jälkeen löytäneet yhteistä näkemystä.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Jukka Kopra. Hän muistutti, että vaikka sdp:tä ja SAK:ta jo hapottaa, niin pitkä marssi on vielä kesken.

– Liian moni on yhä vailla työtä. Työttömyys on pahin eriarvoisuuden ja köyhyyden lähde, ja sen vähentämiseksi meidän on tehtävä kaikkemme. Muissa Pohjoismaissa tämä meidän seitsemän ja puolen prosentin työttömyytemme tarkoittaisi kansallista hätätilaa. Taaksemme jäävät työttömyysvertailuissa vain velkaiset Etelä-Euroopan maat. Kokoomus haluaa, että suomalainen työelämä on maailman parhaimmistoa jatkossakin. Haluamme nykyistä useamman suomalaisen pääsevän töihin. Työmarkkinamme ovat raaka maailma niille, joilla on taidoissa tai osaamisessa puutteita. Lisäkoulutuksen ohella meidän on laskettava kynnystä päästä työelämään.

Sinisten ryhmäjohtaja Simon Elo sanoi saaneensa duunareilta palautetta, joiden mukaan Suomen vientiä ei pidä pysäyttää poliittisten lakkojen vuoksi.

Sinisen tulevaisuuden ryhmäpuheenjohtaja Simon Elo muistutti, että Suomessa on yli 115 000 miestä ja naista, jotka ovat saaneet töitä työministeri Jari Lindströmin vahtivuorolla.

– Kissa kiitoksella elää, mutta luulisi työväenpuolueeksi itseään kutsuvien demarien lausuvan tästä Jarpalle kiitoksen. Vasemmisto-opposition logiikalla kaikki paha on hallituksen syytä ja mikään hyvä ei ole hallituksen ansiota. Kumpi on työväenpuolue, se jonka aikana lähtee 100 000 työpaikkaa vai se, jonka aikana tulee 115 000 työpaikkaa?

Työministeri Jari Lindström (sin.) kuunteli eduskunnan keskustelua niin sanotusta irtisanomislaista.

Elon mukaan Antti Rinteen johdolla demarit sumuttavat suomalaisia.

– Ei pidä mennä vipuun. Ei tarvitse olla demari, jotta voi olla duunari. Olen saanut palautetta duunareilta, joiden mukaan Suomen vientiä ei pidä pysäyttää poliittisten lakkojen vuoksi. Isänmaallinen duunari on sininen.

Elo muistutti, että sininen työministeri teki ammattiyhdistysliikkeelle irtisanomislaista kompromissiesityksen, mutta Elon mukaan mikään esitys ei kelpaa, kun esittäjä on sininen eikä punainen.

